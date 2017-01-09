Поломанные лыжи с ботинками разного размера выдали ученикам школы в Луговом

Руководство учебного заведения уверяет, что это были не занятия, а примерка и отбраковка

Родители учеников средней школы № 30 жалуются на состояние спортивного инвентаря, которым дети пользуются на уроках физкультуры. В четверг, 12 января, ученики 5-го класса 30-й школы вышли на урок физкультуры, где им предстояло ознакомиться с азами ходьбы на лыжах. Во время примерки, которая проходила в неотапливаемом помещении, выяснилось, что лыжи находятся в плохом состоянии.

«Родители настаивали на том, чтобы дети катались на своих лыжах. Но учитель физкультуры не разрешает приносить их из дома. Практически все школьные лыжи сломаны. Отсутствующие наконечники заменили жестяными пластинами. По словам моего ребенка, ему выдали ботинки в ужасном состоянии и разного размера. Дети плакали и жаловались на холод. Помещение не отапливается и вообще напоминает какой-то сарай. Родителей туда не пускают. Наш родительский комитет попросил детей снять все на видео», - сообщила мама одного из учеников Светлана.

Ирина, мама другого ученика, подтвердила слова Светланы и передала рассказ своего сына. Ребенок также снимал происходящее на видео. «Сын пришел и рассказал, что ему дали лыжи – одна короче другой. Пока обувал холодный ботинок, чуть пальцы на ноге не сломал».

Опасения Светланы и Ирины разделяют мамы по меньшей мере двоих учеников, состоящие в родительском комитете.

Как сообщила корреспонденту astv.ru директор школы № 30 Елена Манайчева, жалобы родителей на качество инвентаря не имеют под собой никаких оснований.

«Родители просто не разобрались в ситуации и сразу пошли жаловаться. Никакого запрета на использование собственных лыж у нас нет. Это была предварительная примерка на случай, если бы в следующий раз дети забыли принести свои лыжи. В школе есть и деревянные, и пластиковые лыжи. Учиться ходить проще на деревянных, поэтому мы и даем их детям на первые уроки. В дальнейшем они перейдут на пластиковые. Весь школьный инвентарь находится в рабочем состоянии».

Как сообщили astv.ru в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в этой и других школах города ведется постоянное обновление спортивно-технической базы.

«На данный момент количество работающих комплектов лыж в школе № 30 равно 130. Из них 80 – совсем новых. Таким образом, новыми является более половины комплектов. То, о чем сообщили родители, не было занятием. Дети не катались на лыжах. Они принимали участие в примерке работающих комплектов. И, разумеется, ни о каком запрете заниматься на собственных лыжах речи идти не может. Кроме того, в этом году школа закупит еще 50 комплектов новых лыж», - отметили в пресс-службе мэрии.

Представители администрации города также обращаются к родителям с убедительной просьбой в случае возникновения спорных ситуаций незамедлительно обращаться за разъяснениями к педагогам и директорам школ, в которых учатся их дети.