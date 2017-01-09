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Поломанные лыжи с ботинками разного размера выдали ученикам школы в Луговом

Поломанные лыжи с ботинками разного размера выдали ученикам школы в Луговом

Руководство учебного заведения уверяет, что это были не занятия, а примерка и отбраковка

Родители учеников средней школы № 30 жалуются на состояние спортивного инвентаря, которым дети пользуются на уроках физкультуры. В четверг, 12 января, ученики 5-го класса 30-й школы вышли на урок физкультуры, где им предстояло ознакомиться с азами ходьбы на лыжах. Во время примерки, которая проходила в неотапливаемом помещении, выяснилось, что лыжи находятся в плохом состоянии.

«Родители настаивали на том, чтобы дети катались на своих лыжах. Но учитель физкультуры не разрешает приносить их из дома. Практически все школьные лыжи сломаны. Отсутствующие наконечники заменили жестяными пластинами. По словам моего ребенка, ему выдали ботинки в ужасном состоянии и разного размера.  Дети плакали и жаловались на холод. Помещение не отапливается и вообще напоминает какой-то сарай. Родителей туда не пускают. Наш родительский комитет попросил детей снять все на видео», - сообщила мама одного из учеников Светлана.

Ирина, мама другого ученика, подтвердила слова Светланы и передала рассказ своего сына. Ребенок также снимал происходящее на видео. «Сын пришел и рассказал, что ему дали лыжи – одна короче другой. Пока обувал холодный ботинок, чуть пальцы на ноге не сломал».

Опасения Светланы и Ирины разделяют мамы по меньшей мере двоих учеников, состоящие в родительском комитете.

Как сообщила корреспонденту astv.ru директор школы № 30 Елена Манайчева, жалобы родителей на качество инвентаря не имеют под собой никаких оснований.

«Родители просто не разобрались в ситуации и сразу пошли жаловаться. Никакого запрета на использование собственных лыж у нас нет. Это была предварительная примерка на случай, если бы в следующий раз дети забыли принести свои лыжи. В школе есть и деревянные, и пластиковые лыжи. Учиться ходить проще на деревянных, поэтому мы и даем их детям на первые уроки. В дальнейшем они перейдут на пластиковые. Весь школьный инвентарь находится в рабочем состоянии».

Как сообщили astv.ru в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в этой и других школах города ведется постоянное обновление спортивно-технической базы.

«На данный момент количество работающих комплектов лыж в школе № 30 равно 130. Из них 80 – совсем новых. Таким образом, новыми является более половины комплектов. То, о чем сообщили родители, не было занятием. Дети не катались на лыжах. Они принимали участие в примерке работающих комплектов. И, разумеется, ни о каком запрете заниматься на собственных лыжах речи идти не может. Кроме того, в этом году школа закупит еще 50 комплектов новых лыж», - отметили в пресс-службе мэрии.

Представители администрации города также обращаются к родителям с убедительной просьбой в случае возникновения спорных ситуаций незамедлительно обращаться за разъяснениями к педагогам и директорам школ, в которых учатся их дети.

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Некачественные лыжи в школе Лугового, Фото: 1
Некачественные лыжи в школе Лугового, Фото: 2
Некачественные лыжи в школе Лугового, Фото: 3
Некачественные лыжи в школе Лугового
Автор: Иван Федотов, сегодня, в 14:35 +3
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:38 Отредактированно сегодня, в 14:39
Тьфу! ПОЗОР!!!!!
Что эти дрова вообще там лежат!? Почему там такой бардак!?
УЖАС!
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+2
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:42
никогда не ходил на уроки "лыжной" физкультуры и об этом не жалею)))
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+2
Марья
Написано сегодня, в 15:02
это что за сарай? раздевалка в школе? какой кашмар
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0
Tylpan
Написано сегодня, в 15:33
Марья, раздевалка есть нормальная в школе, а это отдельно стоящий сарай для хранения лыж, там же и переобуваются дети.
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0
Aleksa_C
Написано сегодня, в 15:07
Ну, это шиздец конечно, товарищи!!! Как обычно, родители все не так поняли и вообще это всем детям почудилось... После освещения в СМИ, видать, никакие дела с места не двигаются!
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+1
Marysya
Написано сегодня, в 15:07
Я мама ребенка, который учится в этом классе и в этой школе. Видео снимала моя дочь. Это был 3, 4 урок физкультуры, а не примерка. Дети отказывались одевать "ЭТО" и звонили в слезах родителям. Учитель физкультуры отвечал детям - кто хочет иметь 5 должен кататься в ЭТОМ, а кто принесет свои новые, то оценка будет на один бал ниже!
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+6
Qwerty
Написано сегодня, в 15:16
Marysya, Правильно, деньги бюджетные нужно ведь в чей то карман класть. У меня дочь первоклашка в этой школе. Вчера физ-ра пятым уроком стояла. Говорит, до лыж дело не дошло, пока объясняли теории, урок закончился. А оно вон чаго))) оказывается нет лыж нормальных)))
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+2
Marysya
Написано сегодня, в 15:20
Qwerty, С 1 по 4 класс у нас были свои лыжи у всех детей, поэтому проблем не было.
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+1
Qwerty
Написано сегодня, в 15:22
Marysya, У нас тоже есть свои, но сказали что нет необходимости их приносить, т.к. школа обеспечивает.
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+2
Еще 5 комментариев
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:20
"Расстрэлять."
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0
babaj
Написано сегодня, в 15:26
У меня лично школьные лыжи с детства вызывали отвращение.Именно из-за качества. К лыжам я пришел уже лет в 30,когда купил и беговой и туристический комплект.
А школьные лыжи всегда были нелепыми снегоступами,зачемто прилепленных к ногам.
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 16:24
babaj, Чего трындеть,в каких это годах в школах был свой лыжный инвентарь? Всегда катались на своих лыжах,а если у Вас их не было или Вы не умели на них кататься,то при чём здесь уроки физкультуры?
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 16:26
VLадимир, не согласна...В нашей школе была лыжная база и лыжи на физ-ре нам выдавали. Просто некоторые приходили со своими лыжами.
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 16:27
Натали))), в каких годах?
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+3
Еще 13 комментариев
Kisylia2594
Написано сегодня, в 15:30
Ха ха ха да директор врать умеет сама знаю что там такое и правду говорят мамы дети сидят в этом сораи мерзнуть и катаются на сломанных лыжах а про ботинки я вобще молчу. И могу сказать так дальше только хуже будет.
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+1
Tylpan
Написано сегодня, в 15:31
А где комментарии директора и представителей администрации города, о том что детей заставили переобуваться в полузаброшенном неотапливаемом здании.
Зачем предварительная примерка сломанных лыж? Враньё полное.
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+1
Teo
Написано сегодня, в 15:32
аахахахахахах. это что за конструкции металлические на этих деревяжках)))))))
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+1
Tylpan
Написано сегодня, в 15:36
Teo, Это новые лыжи, цитата: " Это была предварительная примерка на случай, если бы в следующий раз дети забыли принести свои лыжи".
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0
Qwerty
Написано сегодня, в 15:39
Tylpan, Это сто процентная памятка, чтоб дети из дома свои лыжи не забывали.
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+1
Teo
Написано сегодня, в 15:40 Отредактированно сегодня, в 15:40
Tylpan, ну с лыжами-то ладно... а что с ботинками... они походу дядюшку Сталина видели еще
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0
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:43
"Рассказал, что ему дали лыжи – одна короче другой. Пока обувал холодный ботинок, чуть пальцы на ноге не сломал"
Так им и надо. Карапузы - толстопузы. Неча баловать.
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0
Marysya
Написано сегодня, в 15:52
И пусть директор прокомментирует оценки которые проставлены у детей за 2 вчерашних урока физкультуры в сетевом городе!!!
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+1
Tylpan
Написано сегодня, в 16:25
Marysya, и куда спрятали новые лыжи.
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0
Online
Kollekcioner Online
Написано сегодня, в 16:31
Жиза
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+1
Qwerty
Написано сегодня, в 16:48
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