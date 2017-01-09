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Новый светофор заработал на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
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Новый светофор заработал на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

До 16 января он проработает в тестовом режиме

Работу в тестовом режиме начал сегодня новый вызывной пешеходный светофор на улице Железнодорожной, в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»), сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Он был установлен для повышения безопасности дорожного движения: количество пешеходов в этом районе за последнее время значительно выросло. В режиме желтого мигающего сигнала светофор проработает 3 дня, чтобы к нему привыкли автомобилисты. В понедельник, 16 января, светофор начнет функционировать в обычном порядке.

Администрация Южно-Сахалинска призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и соблюдать ПДД.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 0
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