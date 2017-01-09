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Несколько улиц Холмска на день останутся без воды
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Несколько улиц Холмска на день останутся без воды

После ремонта проведут дезинфекцию сетей

В связи с ремонтными работами 16 января года с 09.00 до 17.00 не будет подаваться вода с водозабора реки Малка в дома по улицам: Советской, Портовой, Чехова, Морской, 3 микрорайон, 60 лет Октября, Макарова, Угловой, Ушаковой, Дальневосточной, Горной, Трудовой, Рабочей, а также в селе Яблочном.

Затем будут проводить дезинфекцию водопроводных сетей в течении 4 часов с повышенной дозой хлора.

Администрация райцентра просит горожан не пить воду из крана в это время. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:43 0
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Комментарии
kholmchanin
Написано сегодня, в 16:32
А сегодня без всякого оповещения отрубили воду на весь
день, это как понимать? Подарочек от мэра к старому Новому
году, чтоб не особо доверяли его обещаниям?..
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