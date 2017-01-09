На выходных в Сахалинской области ожидаются метели

В выходные дни на Сахалине погода будет не очень благоприятной. С восточными потоками с Тихого океана и Охотского моря будут смещаться облачные массивы, которые принесут повышение температуры, снегопады и усиление ветра, сообщает Сахалинский гидрометеоцентр.

В северных и центральных районах Сахалина ожидается небольшой, на востоке умеренный снег, на побережьях метель, температура ночью -8…-13°, днем -3…-8°.

В южных районах острова в субботу небольшой, местами умеренный снег, температура ночью -12…-17°, днем -4…-9°. В воскресенье погода будет хуже: ожидается умеренный, на востоке ночью сильный снег, на востоке метель; температура ночью -5…-10°, днем -1…-6°.

На Курильских островах в выходные ожидается снег, в воскресенье усиление ветра, метели. Температура ночью -3…-8°, днем -1…-6°.

В понедельник погода на Сахалине улучшится.

На севере острова почти до конца рабочей недели преимущественно без осадков, похолодает: температура ночью -13…-18°, с середины недели в долинах до -25°, днем -5…-10°.

На юге Сахалина ожидается местами небольшой снег, температура ночью -6…-11°, в середине недели в долинах до -20°, днем -3…-8°.

На Курильских островах в начале рабочей недели сохранятся сильные ветры, будет отмечаться слабая метель. В дальнейшем ветры стихнут, температура существенно не изменится.

В конце рабочей недели юг области окажется под влиянием северной периферии циклона, который будет смещаться с районов Японии по Тихому океану.

В областном центре в субботу временами небольшой снег, температура ночью -14…-16°, днем -4…-6°.

В воскресенье снег, метель при ветре 15-20 м/с, температура ночью -8…-10°, днем -1…-3°.