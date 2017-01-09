новости
новости
Регистрация
На выходных в Сахалинской области ожидаются метели

На выходных в Сахалинской области ожидаются метели

На следующей неделе островной регион ждет похолодание

В выходные дни на Сахалине погода будет не очень благоприятной. С восточными потоками с Тихого океана и Охотского моря будут смещаться облачные массивы, которые принесут повышение температуры, снегопады и усиление ветра, сообщает Сахалинский гидрометеоцентр. 

В северных и центральных районах Сахалина ожидается небольшой, на востоке умеренный снег, на побережьях метель, температура ночью -8…-13°, днем -3…-8°.

В южных районах острова в субботу небольшой, местами умеренный снег, температура ночью -12…-17°, днем -4…-9°. В воскресенье погода будет хуже: ожидается умеренный, на востоке ночью сильный снег, на востоке метель; температура ночью -5…-10°, днем -1…-6°.

На Курильских островах в выходные ожидается снег, в воскресенье усиление ветра, метели. Температура ночью -3…-8°, днем -1…-6°.

В понедельник погода на Сахалине улучшится.

На севере острова почти до конца рабочей недели преимущественно без осадков, похолодает: температура ночью -13…-18°, с середины недели в долинах до -25°, днем -5…-10°.

На юге Сахалина ожидается местами небольшой снег, температура ночью -6…-11°, в середине недели в долинах до -20°, днем -3…-8°.

На Курильских островах в начале рабочей недели сохранятся сильные ветры, будет отмечаться слабая метель. В дальнейшем ветры стихнут, температура существенно не изменится.

В конце рабочей недели юг области окажется под влиянием северной периферии циклона, который будет смещаться с районов Японии по Тихому океану.

В областном центре в субботу временами небольшой снег, температура ночью -14…-16°, днем -4…-6°.

В воскресенье снег, метель при ветре 15-20 м/с, температура ночью -8…-10°, днем -1…-3°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:31 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
погодаметельснегзимановый год
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:41
Отличный лис.
Ответить
+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:42
блииииннн((((
Ответить
0
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 15:52
снег когда уже нормальный будет
Ответить
+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:09
Переживём.
Ответить
+2
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:14
Нашли чем напугать.)
Ответить
0
Online
Nadezhda_Sergeevna Online
Написано сегодня, в 16:18
Урааа! Наконец то снег будет!!!
Ответить
+3
ateriya
Написано сегодня, в 17:09
ура. я так хотела снега! метель наконец то.
Ответить
+2
VLадимир
Написано сегодня, в 17:13
ateriya, прогноз погоды пошутил.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Несколько улиц Холмска на день останутся без воды
Несколько улиц Холмска на день останутся без воды
Внедорожник и грузовик столкнулись в Анивском районе
Внедорожник и грузовик столкнулись в Анивском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru