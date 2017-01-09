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Мельдоний завезут на Сахалин
Газета.Ru

Мельдоний завезут на Сахалин

Заказчиком выступил КДЦ областного центра

В первом квартале 2017 года на Сахалин доставят 600 упаковок Мельдония. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил ГБУЗ Сахалинской области ''Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска''. Сумма контракта составляет 199 914 рублей, которые будут выплачены поставщику из средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сегодня утром, 13 января, завершился этап подачи заявок от возможных исполнителей заказа. 18 января комиссия закончит рассматривать заявки, а электронный аукцион среди потенциальных подрядчиков пройдет 23 января. 

Справка:

Мельдоний или милдронат — метаболическое средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. С 2012 года в Российской Федерации мельдоний включён в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:21 +1
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мельдонийгосзакупки
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:22
Сегодня старый новый год,я уже купил 0,5 мельдония.))))
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+5
mogilesha
Написано сегодня, в 16:00
Добрый человек, с праздником! :))
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:16
mogilesha,
спасибо и вас!))
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0
Teo
Написано сегодня, в 15:31
до чего же грамотные лобисты у данного медпродукта. Походу не все хорошо у них... Что завосят на Сахалин его.
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 15:55
Teo, его во всех аптеках продают лет 20. Сердечникам колют. То что он на слуху в последнее время, вот и вся новость. А так если разобраться то половина лекарств которыми мы пользуемся в списке допинга. Шумихи такой нет вокруг них.
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+3
Teo
Написано сегодня, в 16:01
Korennoy, я ни про то, что "вот к нам ДОПИНГ завезли"... Знаю, прекрасно про историю создания этого препарата и превоначальную цель применения. Отец пьет давно их. Я про то, что продакт плейсмент данного препарата работает на все 110 процентов)
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0
yur
Написано сегодня, в 15:52
Ну и к чему эта информация? Писать не о чем?
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+1
mogilesha
Написано сегодня, в 15:59
Ну наконец-то! Жители Сахалинской области смогут поближе познакомиться с легендарным, не побоюсь этого слова, препаратом!
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0
Karina_Fox
Написано сегодня, в 16:16
Для кого-то допинг,а для кого-то жизненно необходимый препарат!
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+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 16:46
Всё! Конец!
Ждите санкций!
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 17:07
я этим милдронатом уже четыре года работаю, постоянно его закупаем, и почему то из этого сенсации никто не сделал,или КДЦ только сейчас узнали что этот препарат есть? в чем сенсация то?какие эмоции должна вызвать данная информация? У меня версий несколько, либо это очень удивительно и наконец то и на Сахалин привезут этот препарат, либо КДЦ узнали о том что можно привозить этот препарат, либо это реклама КДЦ типа в нашем КДЦ вы можете получить мидлронат, у нас его 600 упаковок. новость просто поболтать.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:33
Нате, вам боже, что спортсменам негоже...
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+1
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