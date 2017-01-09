Мельдоний завезут на Сахалин

Газета.Ru

В первом квартале 2017 года на Сахалин доставят 600 упаковок Мельдония. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил ГБУЗ Сахалинской области ''Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска''. Сумма контракта составляет 199 914 рублей, которые будут выплачены поставщику из средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сегодня утром, 13 января, завершился этап подачи заявок от возможных исполнителей заказа. 18 января комиссия закончит рассматривать заявки, а электронный аукцион среди потенциальных подрядчиков пройдет 23 января.

Справка:

Мельдоний или милдронат — метаболическое средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. С 2012 года в Российской Федерации мельдоний включён в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.