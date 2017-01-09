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"Игорь Фархутдинов" продолжит возить пассажиров на Курилы в 2017 году

"Игорь Фархутдинов" продолжит возить пассажиров на Курилы в 2017 году

Опубликовано расписание движения теплохода на год вперед

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области информирует о размещении расписания движения теплохода ООО "МК Сахалин-Курилы" "Игорь Фархутдинов" на период навигации 2017 года.

В соответствии с требованиями статьи 17 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам, выдаваемым пограничными органами на основании личных заявлений граждан или ходатайств предприятий и их объединений, организаций, учреждений и общественных объединений.

Скачать расписание в формате PDF можно здесьИнформацию о наличии и возможности приобретения билетов можно узнать, обратившись в кассу ООО «МК Сахалин-Курилы» по телефону (4242) 22-79-58, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства островного региона.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 0
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Сахалинская областьКурилы
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теплоход "Игорь Фархутдинов"
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 12:37
А в это время, когда ИФ "бороздит" просторы "сахалино-курильской" гряды, в небе над Гаваями самолетам не протолкнуться.....
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:19
А Полларис когда выйдет на линию? Или опять ремонт затянулся?
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