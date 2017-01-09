"Игорь Фархутдинов" продолжит возить пассажиров на Курилы в 2017 году

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области информирует о размещении расписания движения теплохода ООО "МК Сахалин-Курилы" "Игорь Фархутдинов" на период навигации 2017 года.

В соответствии с требованиями статьи 17 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам, выдаваемым пограничными органами на основании личных заявлений граждан или ходатайств предприятий и их объединений, организаций, учреждений и общественных объединений.

Скачать расписание в формате PDF можно здесь. Информацию о наличии и возможности приобретения билетов можно узнать, обратившись в кассу ООО «МК Сахалин-Курилы» по телефону (4242) 22-79-58, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства островного региона.