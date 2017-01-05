Взлетную полосу аэропорта в Южно-Сахалинске оснастили новыми огнями

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования системы ОВИ-1 с огнями высокой интенсивности в аэропорту Южно?Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Реализация проекта модернизации международного аэропорта «Южно?Сахалинск» успешно продолжается. В первой декаде января нового года АО «Аэропорт Южно?Сахалинск» получило разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования системы ОВИ-1 с огнями высокой интенсивности. Новая система ССО ОВИ-1 вводится взамен устаревшей ССО ОМИ-1.

По словам начальника службы ЭСТОП АО «Аэропорт Южно?Сахалинск» Владимир Подойницина, заход на посадку и снижение воздушного судна до 60 м. производится с помощью радио?технических средств. Дальнейший этап снижения и приземления в условиях плохой видимости осуществляется по светотехническим средствам. До 2017 года на аэродроме «Южно?Сахалинск» использовалась система ОМИ (Огни малой интенсивности), которая эксплуатируется с 1985 года. Системы огней малой интенсивности предназначены для установки на ВПП, оборудованной для обеспечения визуальных заходов на посадку и посадку по приборам.

Прежняя система поддерживается в рабочем состоянии, но время не стоит на месте, идет модернизация и появилась необходимость перехода на новое оборудование ОВИ (Огни высокой интенсивности). Новое оборудование – система огней высокой интенсивности (ОВИ), предназначена для установки на ВПП, оборудованной для обеспечения точного захода на посадку по категории I?ИКАО. Замена светосигнального оборудования в аэропорту «Южно?Сахалинск» была произведена для увеличения регулярности, безопасности и надежности полетов. Установка ОВИ-1 – это первый этап перехода, который позволит значительно уменьшить метеоминимум, то есть он позволит выполнять полеты в условиях низкой видимости. В состав системы входят светосигнальное и электрическое оборудование, аппаратура дистанционного управления.

По словам генерального директора АО «Аэропорт Южно?Сахалинск» Никиты Полонского, в наступившем году аэропорт планирует приобретение и установку дополнительного светосигнального оборудования для усовершенствования системы ОВИ?I. Будущие подсистемы включают в себя огни приближения бокового ряда, огни зоны приземления и осевые огни взлетно?посадочной полосы. Благодаря дополнительному оборудованию к концу 2017 года аэродром «Южно?Сахалинск» сможет поднять категорию светосигнальной системы с ОВИ-1 до ОВИ-2, что соответствует II категории ИКАО.

В результате запланированных мероприятий, предприятие сможет исполнить указание Губернатора Сахалинской области о повышении регулярности полетов островной авиации.