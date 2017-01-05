В Поронайском районе объявлен траур по погибшим в ДТП

По сообщению мэра Поронайска Александра Радомского, в районе объявлен траур по погибшим в результате ДТП, которое произошло 11 января .

- Погибли люди, которых многие знали. И что особенно трагично, в аварию попала скорая помощь, в которой были люди уже нуждающиеся в поддержке и лечении, - отмечает Александр Радомский. - Сейчас нужно сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Вчера губернатор островного региона Олег Кожемяко поручил областному министерству социальной защиты произвести выплаты семьям погибших в ДТП - 1 миллион рублей и пострадавшим - 200 тысяч рублей.

Кроме того, уже сейчас родственникам погибших оказывается психологическая поддержка. Со стороны администраций Макаровского и Поронайского районов семьям будет оказана помощь в захоронении тел.

Напомним, ДТП произошло 11 января в Макаровском районе, на 203 км трассы Южно-Сахалинск-Оха, в районе села Гребенского. В результате столкновения скорой помощи и двух грузовиков, автомобиль скорой загорелся. В огне погибли пять человек.

Выжившая медсестра скорой помощи получила травмы лица. Водитель одного из грузовиков получил травму ноги.