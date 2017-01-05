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В Корсаковском районе начался конкурс «Благотворитель года»
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В Корсаковском районе начался конкурс «Благотворитель года»

Попробовать свои силы меценаты могут в трех номинациях

В Корсаковском районе объявлен ежегодный муниципальный конкурс «Благотворитель года». Принять участие в нем приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, граждане РФ и индивидуальные предприниматели, а также общественные некоммерческие организации. В рамках конкурса рассматривается благотворительность, оказанная с 1 января по 31 декабря 2016 года. Об этом сообщают в районной администрации.

Ежегодный конкурс проводится в целях развития благотворительной деятельности в округе. Попробовать свои силы корсаковские меценаты могут в трех номинациях:

- «Забота» - для индивидуальных предпринимателей, оказывающих благотворительную деятельность;

- «Милосердие» - для общественных некоммерческих организаций, оказывающих адресную социальную помощь пожилым гражданам, многодетным семьям, инвалидам, а также лицам, попавшим в затруднительную жизненную ситуацию;

- «Признание» - для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, оказывающих благотворительную деятельность.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: письмо-заявку на имя председателя комиссии, сведения о благотворителе (наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица – благотворителя), а также описание благотворительной деятельности за год, документы, подтверждающие оказание благотворительной деятельности, и заявление о согласии на публикацию сведений о благотворительной деятельности.

Документы принимаются в департаменте социального развития администрации Корсаковского городского округа по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, 41 с пометкой «В конкурсную комиссию по подготовке и проведению конкурса «Благотворитель года» до 19 января 2017 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Справки по телефону: 8 (42435) 4-05-17.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:01 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 11:30
Вот это благотворительность: кто больше дал - тому премия
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