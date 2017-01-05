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Светофор свернуло штормовым ветром в Охе

Светофор свернуло штормовым ветром в Охе

Циклон, влиявший на север Сахалина прошедшей ночью, смещается на запад

Вечером 11 января на севере Сахалина началась сильная метель. Больше всего пострадала Оха. По словам очевидцев, ночью на перекрестке улиц Советской и Дзержинского ветром свернуло светофор, в одном из многоквартирных домов выбило несколько оконных рам, а также сорвало плафоны с фонарей. 

Специалисты местной администрации заверили, что работы по устранению последствий циклона уже начались. 

Синоптики сообщают, что в ходе прохождения циклона в Охе отмечалось небольшое количество осадков - 6 мм, но при этом скорость ветра достигала 30 м/с. 

Также сильный ветер специалисты Сахалинского гидрометецентра зафиксировали в Макарове - до 25 м/с. Очевидцы сообщают, что еще вчера из-за сильных порывов ветра в некоторых местах обрушились строительные леса и оборвались провода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители близстоящих домов оперативно переставили свои автомобили, чтобы на них не попало строительное оборудование. А сегодня утром рабочие уже приступили к устранению последствий. 

Больше всего осадков прошедшей ночью выпало в Ногликах - 16 мм. Скорость ветра достигала 20 м/с. Утром 12 января снег перестал идти, но ветер все еще не утих. 

Как сообщают в ГУ МЧС России по Сахалинской области, системы жизнеобеспечения населения в регионе не нарушены.

Синоптики отмечают, что сейчас циклон уже перестал оказывать влияние на островной регион и начал смещаться на запад в сторону материка. 

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Светофор свернуло штормовым ветром в Охе, Фото: 1
Светофор свернуло штормовым ветром в Охе, Фото: 2
Светофор свернуло штормовым ветром в Охе, Фото: 3
Светофор свернуло штормовым ветром в Охе, Фото: 4
Светофор свернуло штормовым ветром в Охе, Фото: 5
Светофор свернуло штормовым ветром в Охе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:58 +2
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Комментарии
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raibekaa Online
Написано сегодня, в 10:21
Капец северу только достаеться в этом году.интересно в южном будет метель этой зимой?
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+2
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mogilesha Online
Написано сегодня, в 10:26
raibekaa, обязательно будет, на выходных
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:27
циклон на севере, а снежище валит в Холмске.
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+1
KOXA
Написано сегодня, в 10:31
Допроситесь! Ох допроситесь!!!
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:36
Скоро лето.))
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 11:25
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:06
Добрый человек, Ага...., вот только летом, как выходные, так циклон с каким-нибудь дождем либо какие-то холодные фронты с севера...
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:08
senchick,
суровый сахалинский климат.)))шо уж поделать..))
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+1
OkhaTheBest
Написано сегодня, в 10:42
Не по детски Оха прилипает, бураны, пожары, дети гибнут
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0
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Мася Online
Написано сегодня, в 11:12
они уже от старости ломаются, их как поставили, так их не обслуживали, много светофоров кривых
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+1
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Nato4ka Online
Написано сегодня, в 12:54
Ветер в Охе был сумашедший. Ночью так страшно было. Казалось что сейчас пластиковые окна выдавит.
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