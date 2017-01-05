Светофор свернуло штормовым ветром в Охе

Вечером 11 января на севере Сахалина началась сильная метель. Больше всего пострадала Оха. По словам очевидцев, ночью на перекрестке улиц Советской и Дзержинского ветром свернуло светофор, в одном из многоквартирных домов выбило несколько оконных рам, а также сорвало плафоны с фонарей.

Специалисты местной администрации заверили, что работы по устранению последствий циклона уже начались.

Синоптики сообщают, что в ходе прохождения циклона в Охе отмечалось небольшое количество осадков - 6 мм, но при этом скорость ветра достигала 30 м/с.

Также сильный ветер специалисты Сахалинского гидрометецентра зафиксировали в Макарове - до 25 м/с. Очевидцы сообщают, что еще вчера из-за сильных порывов ветра в некоторых местах обрушились строительные леса и оборвались провода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители близстоящих домов оперативно переставили свои автомобили, чтобы на них не попало строительное оборудование. А сегодня утром рабочие уже приступили к устранению последствий.

Больше всего осадков прошедшей ночью выпало в Ногликах - 16 мм. Скорость ветра достигала 20 м/с. Утром 12 января снег перестал идти, но ветер все еще не утих.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Сахалинской области, системы жизнеобеспечения населения в регионе не нарушены.

Синоптики отмечают, что сейчас циклон уже перестал оказывать влияние на островной регион и начал смещаться на запад в сторону материка.