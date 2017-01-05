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Снежный праздник пройдет в Корсакове
Горожан ждут в парке
Парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города Корсакова на Всероссийский День снега. 15 января 2017 года большой снежный праздник развернется на верхней площадке парка. Об этом сообщают в администрации района.
В программе Всероссийского Дня снега:
12.30-13.00 часов – регистрация участников;
13-13.30 часов – семейная эстафета;
13.30 часов – полоса препятствий для детей 4-5 лет;
13.45 часов – полоса препятствий для детей 6-8 лет;
14.15 часов – награждение участников
Приглашаются все желающие.
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