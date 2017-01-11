Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Южно-Сахалинске

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Подведомственная Роскомнадзору радиочастотная служба в 2017 году проверит качество сотовой связи в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 110 городах. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В частности, тестирование сетей пройдет в таких городах, как Москва, Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Сочи, Санкт-Петербург и др.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит «Мегафон» и МТС в 2017 году.