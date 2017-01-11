новости
новости
Регистрация
Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Южно-Сахалинске
internetretailing.net

Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Южно-Сахалинске

Тестирование пройдет в 83 субъектах Российской Федерации

Подведомственная Роскомнадзору радиочастотная служба в 2017 году проверит качество сотовой связи в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 110 городах. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В частности, тестирование сетей пройдет в таких городах, как Москва, Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Сочи, Санкт-Петербург и др.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит «Мегафон» и МТС в 2017 году.

сегодня, в 08:17 +2
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
сотовая связь
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 08:23
Как всегда - для галочки...
Ответить
+3
Online
Transmitter Online
Написано сегодня, в 08:28 Отредактированно сегодня, в 08:28
Че её в городе проверять то.Вон по трассе на север например далеко не везде берет
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:54
Transmitter, да и в городе есть зоны плохого приема. А о том, что связь у МТС периодически может ослабнуть или вообще исчезнуть - и говорить нечего, как здрассте
Ответить
+7
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:22
Transmitter, потому что это мобильная связь и на распространение радиоволн влияет множество факторов.
Ответить
+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 09:44
Пусть в Тымовске проверят, 2 месяца МэТэС позвонить нормально не дает и это даже не по дороге и не в деревне
Ответить
+5
АлекСашка
Написано сегодня, в 09:49
В городе и то есть места где ловит еле-еле, связь с заиканием. Например в Новостройках в Дальнее, связь Мегафон и Ёта, просто отвратительная. Билайн так не ловит вообще.
Ответить
0
dfhtkf
Написано сегодня, в 09:58
Да зажрались наши операторы, их девиз- Всё! И ни чего толком!
Ответить
+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:21
dfhtkf, спорное суждение.
Ответить
+1
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 10:08
А про билайн не слова, и так всем ясно, что связь амно!
Ответить
+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:21
ToChtoDoktorPropisal, нормальная связь, такая же как и у всех остальных. По крайней мере на Сахалине.
Ответить
+1
HARON
Написано сегодня, в 10:33
Дядя_Федор, В Холмске в центре города стоит от окна отойти в глубь комнаты и всё нет сигнала -----Мегафон
Ответить
0
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:36
HARON, а вы в Мегафон обращались? Обычно помогает.
Ответить
+1
Еще 5 комментариев
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 10:21
Интересно знать методику по которой будут проверять качество. Вот у операторов есть такая методика.
Ответить
+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:35
Не надо проверять,я вам и так скажу:
Связь авно!!!!!!!!
даёшь стране таксофоны и пэйджеры!
Ответить
+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 12:19
Добрый человек, голубиная почта тоже тема. )))
Ответить
+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:20
Дядя_Федор,
посыльный на коне вообще креатив.))))
"скачущая смска"..)))))
Ответить
+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 12:28
Добрый человек, о-о, точно. Еще можно рисунки рисовать и отправлять гонцом...вот вам ммс. )))
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
Морское телевидение
Написано сегодня, в 10:38
лучше-бы роскомнадзор занялся упрощённой процедурой прав на получение частот для тв и радио вещания через сайт гос услуг. Почему вещатели должны вещать с башен ртрс?
Ответить
0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 10:42
связь - полный отстой.
Ответить
+3
vladsakh
Написано сегодня, в 10:56
Связь желает быть , но не всегда бывает.
Ответить
0
Online
Мася Online
Написано сегодня, в 11:14
лучше бы, перестали блокировать хорошие сайты..
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина
В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина
Ансамбль из Корсакова стал призером фестиваля в Санкт-Петербурге
Ансамбль из Корсакова стал призером фестиваля в Санкт-Петербурге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru