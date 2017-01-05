Разрешение на лов наваги в шестимильной зоне получили 12 сахалинских компаний

Сейчас общий вылов во время путины составляет около 300 тонн

В этом году на наважьей путине решили опробовать особый режим промысла в шестимильной зоне 12 компаний Сахалинской области, сообщает Fishnews.

Судовой промысел наваги в Восточно-Сахалинской подзоне традиционно стартует в январе. Сейчас общий вылов в этом районе составляет около 301 тонны.

В нынешнем году компании, занимающиеся освоением этого ресурса, решили воспользоваться возможностями, которые были предусмотрены для вылова в шестимильной зоне в прошлом году.

Напомним, что тогда стартовал «сахалинский эксперимент»: в бассейновые правила рыболовства были внесены изменения, позволяющие на особых условиях осуществлять добычу в прибрежных водах Сахалина и Курил. Реализация инициативы, по мнению областных властей, поможет повысить доступность рыбы для местного населения, расширить использование ресурсной базы.

Всего разрешения, позволяющие вести промысел в режиме шестимильной зоны, на наважью путину оформили 12 компаний, рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. По правилам, эти предприятия имеют возможность осуществлять учет улова в местах доставки, что должно облегчать условия работы рыбаков.

«Промысловый журнал заполняют, выполняют взвешивание улова и сортировку по приходу к месту сдачу, – прокомментировал представитель региональных властей. - Работа ведется совместно с пограничниками».