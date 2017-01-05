Благородных оленей выпустили из карантина в Корсаковском районе

На первой Сахалинской мараловой ферме закончился карантин. Он продлился месяц. По итогам было подписан приказ агентства по ветеринарии Сахалинской области и маралов выпустили на территорию в 50 га.

Во время карантина проводился ежедневный осмотр животных. Также были проведены анализы крови и вакцинация против паразитов.

Напомним, 10 декабря в Сахалинскую область привезли 90 маралов: 70 самок и 20 самцов. Для того, чтобы добраться до своего нового жилища, хозяйства в селе Новиково Корсаковскго района, благородные олени преодолели путь более чем в 7 тыс километров.

Между тем, в зимний период мараловоды продолжат подкармливать маралов овсом до будущей весны.

Алексей Колонов, главный мараловод мараловой фермы «Сварог» объяснил, как проходила процедура. На новой территории для маралов также оборудовали кормушки. Из-за высокого снежного покрова весь зимний период благородных оленей продолжат подкармливать. Поэтому основная задача была не напугать животных, чтобы они, как говорят эксперты «встали на корм».

«Что хотели не удалось. Маралы ушли. Поэтому мы начинаем объезды территории, чтобы подгонять маралов к новым кормушкам», - добавил он.

Василий Шадрин генеральный директор ООО «Сварог» отметил что особенное внимание будет уделяться не только содержанию маралов, но и их безопасности. «Уже есть 2 беспилотника, благодаря которым будут осуществляться охранные мероприятия не только существующих маралов, но и изюбрей. Кроме этого, закуплены снегоходы для этих целей. Как только будет проведено электричество, на территории будет организовано видеонаблюдение» .

Разведение маралов – событие для островного региона историческое. Специально для того, чтобы создать мараловую ферму, пригласили специалистов из республики Алтай. Уже достигнуты договоренности, что на следующий год ООО «Сварог» расширит территорию еще на 150га. В планах увеличить поголовье маралов до 1000. Добавим что проект реализуется на средства инвесторов - рыбопромышленной компании ООО «Курильской универсальный комплекс».

Первое потомство ждут уже весной 2017 года. Именно подросших оленят будут выпускать на волю. На территории Сахалинской области нет маралов, но есть изюбри. Это один вид животных. Поэтому маралы будут скрещиваться с изюбрями, отмечают эксперты.

Кроме этого, мараловодами было принято решение оставить в малом вольере 9 самочек. Они были самые слабые и маленькие. Эксперты сделали заключение, что сородичи их не подпускают к еде. Поэтому до весны их будут выхаживать и выкармливать отдельно.