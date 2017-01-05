Скелет сахалинского динозавра доставили в краеведческий музей

Завершается монтаж точной копии скелета сахалинского динозавра Nipponosaurus sachalinensis, сообщает пресс-служба областного краеведческого музея.

Окаменелый скелет динозавра был найден в период эпохи Карафуто на территории нынешнего села Синегорска в 1934 году. Тогда же скелет был вывезен в Японию. Уже в современное время японские специалисты специально для Сахалинского краеведческого музея изготовили одну реплику.

Размер скелета Ниппонозавра - более 4 м в длину, 1,8 м в высоту и 70-80 см в ширину. По оценкам специалистов, кости древнего животного пролежали в земле около 80-70 млн лет.

Реплика "Японского ящера" будет установлена в экспозиции "Геологическое прошлое Сахалина". Презентация состоится 19 января в 15:00. Вход для весх желающих свободный.