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Скелет сахалинского динозавра доставили в краеведческий музей

Скелет сахалинского динозавра доставили в краеведческий музей

Презентация состоится 19 января

Завершается монтаж точной копии скелета сахалинского динозавра Nipponosaurus sachalinensis, сообщает пресс-служба областного краеведческого музея. 

Окаменелый скелет динозавра был найден в период эпохи Карафуто на территории нынешнего села Синегорска в 1934 году. Тогда же скелет был вывезен в Японию. Уже в современное время японские специалисты специально для Сахалинского краеведческого музея изготовили одну реплику. 

Размер скелета Ниппонозавра - более 4 м в длину, 1,8 м в высоту и 70-80 см в ширину. По оценкам специалистов, кости древнего животного пролежали в земле около 80-70 млн лет.

Реплика "Японского ящера" будет установлена в экспозиции "Геологическое прошлое Сахалина". Презентация состоится 19 января в 15:00. Вход для весх желающих свободный. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:24 +3
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинский областной краеведческий музей
Прочее
ниппонозаврдинозаврNipponosaurus sachalinensisскелетреплика
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:29
Ниппонозавр,ахаха)))))
ток япошкам не говорите,а то скажут,что он имел японское гражданство и будут просить юг острова.))))
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+1
babaj
Написано сегодня, в 17:46
Наверно тогда и острова Сахалин не было.Здесь была Америка какая-нибудь.
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0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 18:12 Отредактированно сегодня, в 18:12
Отлично! В Ночь в музее будет еще интереснее!!
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+4
Vladis
Написано сегодня, в 18:26
Япона мама
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0
NNS41148
Написано сегодня, в 18:42
Vladis, япона мама в Японии стоит,а это муляж из Японии.
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0
Vladis
Написано сегодня, в 22:34
NNS41148, О , как ! СПС за просветление япона мама ....
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0
dfhtkf
Написано сегодня, в 19:31
Сахалин по геологическим меркам очень молодой остров.. Я принимал участия в раскопках во многих местах острова, но попадался в основном неолит, палеолит, про этого динозаврика много слухов ходят, не всегда хороших.. Возникает вопрос, почему только Один с 34 года?
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:10
Написано: "Уже в современное время японские специалисты специально для Сахалинского краеведческого музея изготовили одну реплику.".
Что значить изготовили? Муляж что ли?
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+2
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