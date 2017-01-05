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Сильный снег и метель ожидаются на севере Сахалина

Сильный снег и метель ожидаются на севере Сахалина

Непогода затронет четыре района области

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», вечером 11 января и ночью 12 января  в  Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег  (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 м при ветре 22-27 м/с.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:59 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:01
Крепитесь люди,скоро лето.
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 15:04
Добрый человек,
немножко осталось.
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+3
TROL
Написано сегодня, в 15:10
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+4
Sakh8924
Написано сегодня, в 15:45
Добрый человек, Ну да скоро лето, а в Южно-Сахалинске и его пригородах еще и зимы то толком не было, одна поздняя осень какая то.
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0
924188
Написано сегодня, в 15:37
в Ал-Сах вообще метелью не пахнет. Сегодня мороз был -30.
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0
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