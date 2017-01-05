Сильный снег и метель ожидаются на севере Сахалина

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 м при ветре 22-27 м/с.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.