Сильный снег и метель ожидаются на севере Сахалина
Непогода затронет четыре района области
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 м при ветре 22-27 м/с.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры районов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:01
Крепитесь люди,скоро лето.
Ответить
+4
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 15:04
Добрый человек, немножко осталось.
Ответить
+3
TROL
Написано сегодня, в 15:10
Добрый человек,
Ответить
+4
Sakh8924
Написано сегодня, в 15:45
Добрый человек, Ну да скоро лето, а в Южно-Сахалинске и его пригородах еще и зимы то толком не было, одна поздняя осень какая то.
Ответить
0
924188
Написано сегодня, в 15:37
в Ал-Сах вообще метелью не пахнет. Сегодня мороз был -30.
Ответить
0