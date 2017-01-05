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Поселения Углегорского района официально объединились в городской округ

Поселения Углегорского района официально объединились в городской округ

Сотрудники органов местного самоуправления прекратили свои полномочия

22 декабря 2016 года депутаты Сахалинской областной Думы приняли закон об объединении Углегорского района. Документ вступил в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, сообщают "Углегорские новости". 

Это значит, что теперь решение абсолютно всех вопросов на территории Углегорского района находится в компетенции районной администрации, обязанности главы которой исполняет Сергей Дорощук.

— С 9 января должностные лица местного самоуправления Углегорского, Шахтёрского и Бошняковского поселений прекратили свои полномочия. Кроме того, свои полномочия досрочно прекратили и депутаты всех трёх поселений, - сообщает Сергей Дорощук. - Однако сотрудники администраций этих поселений только получили уведомления о ликвидации своих организаций-работодателей. Поэтому, а соответствии с трудовым законодательством, еще два месяца люди всё ещё будут работать. Наименование должностей и перечень трудовых обязанностей остаётся прежним. Правда свою работу они будут выполнять уже как специалисты районной администрации. По истечении двух месяцев все работники будут уволены, и им будет предложено новое место в районной администрации. 

Кто возглавит будущий Углегорский городской округ пока неизвестно. Сергей Дорощук отметил, что руководитель на эту должность будет назначаться на основе конкурса. 

сегодня, в 14:05 +1
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 16:18
Развлекалово - разделить район чтоб потом с радостью объединить
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