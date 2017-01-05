Многофункциональные кровати появились в больницах Сахалинской области
Всего для островных медучреждений приобретено 572 комплекта
В лечебных учреждениях Сахалинской области устанавливают новые многофункциональные кровати, которые оснащены электроприводами и удобными матрасами. Всего для лечебных учреждений по поручению Олега Кожемяко приобретено 572 комплекта. Их устанавливают в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии стационаров Южно-Сахалинска и районов области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.
- С помощью индивидуального пульта можно подобрать удобный вариант расположения. Кровати работают в трёх режимах. Поднимается верхняя часть тела, тазовый отдел, ноги. Выбрать можно любое положение. Матрасы довольно мягкие, комфортно на них находиться, – поделился впечатлениями пациент Сахалинской областной клинической больницы.
Послеоперационны
- Раньше у нас были полуавтоматическ
- В областную клиническую больницу доставлена самая большая партия кроватей – 140 штук. В областную детскую больницу – 55 шт., онкологический диспансер – 29 шт., городскую больницу им. Ф.С. Анкудинова – 77 шт. Новые кровати появились также почти во всех ЦРБ, – сообщила референт отдела материально-техн
Из районных лечебных учреждений самые большие партии кроватей получили Долинская ЦРБ – 36 штук, Тымовская и Углегорская ЦРБ – по 30 и 27 комплектов. Также кровати получат и Курильские больницы.