Многофункциональные кровати появились в больницах Сахалинской области

В лечебных учреждениях Сахалинской области устанавливают новые многофункциональные кровати, которые оснащены электроприводами и удобными матрасами. Всего для лечебных учреждений по поручению Олега Кожемяко приобретено 572 комплекта. Их устанавливают в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии стационаров Южно-Сахалинска и районов области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.

- С помощью индивидуального пульта можно подобрать удобный вариант расположения. Кровати работают в трёх режимах. Поднимается верхняя часть тела, тазовый отдел, ноги. Выбрать можно любое положение. Матрасы довольно мягкие, комфортно на них находиться, – поделился впечатлениями пациент Сахалинской областной клинической больницы.

Послеоперационны е больные могут оценить комфорт новых кроватей и в случае, если необходимо перемещение в другое помещение. Все конструкции оснащены колесами, что позволяет перевезти больного на процедуры, а также облегчает работу медицинского персонала.

- Раньше у нас были полуавтоматическ ие кровати. На них надо было поднимать ту или иную часть вручную, делали это медсёстры. Матрасы были неудобные. Сейчас пациенты сами могут выбирать подходящий для себя вариант, и при помощи электропривода изменить положение кровати, – отметил заведующий хирургической службой Сахалинской областной клинической больницы Юрий Михайлов.

- В областную клиническую больницу доставлена самая большая партия кроватей – 140 штук. В областную детскую больницу – 55 шт., онкологический диспансер – 29 шт., городскую больницу им. Ф.С. Анкудинова – 77 шт. Новые кровати появились также почти во всех ЦРБ, – сообщила референт отдела материально-техн ического обеспечения и охраны труда министерства здравоохранения Сахалинской области Вера Беспалова. - Распределение кроватей проходило по заявкам главных врачей.

Из районных лечебных учреждений самые большие партии кроватей получили Долинская ЦРБ – 36 штук, Тымовская и Углегорская ЦРБ – по 30 и 27 комплектов. Также кровати получат и Курильские больницы.