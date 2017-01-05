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Заявления на сдачу ЕГЭ от сахалинских школьников принимаются до первого февраля

Заявления на сдачу ЕГЭ от сахалинских школьников принимаются до первого февраля

Оформить заявку могут и выпускники прошлых лет

Министерство образования Сахалинской области информирует выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, о том, что в настоящее время осуществляется приём заявлений на участие в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в 2017 году.

Подать заявление для участия в ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) необходимо до 1 февраля 2017 года.

Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций должны подать заявления в отдел образования по месту жительства.

Выпускники средних общеобразовательных школ подают заявление в своем образовательном учреждении.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» с 9:00 до 17:00: 8(4242) 46-59-60, 46-59-93, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:52 0
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