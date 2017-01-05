новости
новости
Регистрация
Улицу Деповскую в Южно-Сахалинске перекроют для движения автотранспорта
pukhov.blogspot.ru

Улицу Деповскую в Южно-Сахалинске перекроют для движения автотранспорта

На участке дороги запланированы ремонтные работы на теплотрассе

С 10 января до 20:00 11 января в Южно-Сахалинске перекроют участок улицы Деповской между улицами Западная и Тихая. Такие меры приняты из-за прорыва в этом районе теплотрассы. 

Кроме того, как стало известно astv.ru, из-за этой аварии без тепла осталась школа №14 областного центра. 

Специалисты Сахалинской коммунальной компании подтвердили информацию о перекрытии теплоснабжения на Институтском коллекторе.

- Так как ремонтные работы только начались, еще нельзя сказать, где именно будет ограничено теплоснабжение. В худшем случае тепло придется перекрыть не только в школе, но и в жилых домах по улице Западная, - сообщили специалисты СКК. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
улицаперекрытие движенияавто
Популярное на ASTV
Россиянам запретят дарить детям котят
Россиянам запретят дарить детям котят
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Ураган движется к курильским островам
Ураган движется к курильским островам
ДТП произошло в центре Южно-Сахалинска
ДТП произошло в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
raibekaa
Написано сегодня, в 12:27
Ужассссс как же дети будут учиться в холоде???
Ответить
0
AX9566
Написано сегодня, в 13:13
Кто там говорил, что город к зиме готов?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Котельную в жилом доме потушили пожарные Южно-Сахалинска
Котельную в жилом доме потушили пожарные Южно-Сахалинска
«Наш день»: костюмированный спуск Дедов Морозов на "Горном воздухе"
«Наш день»: костюмированный спуск Дедов Морозов на "Горном воздухе"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru