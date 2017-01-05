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Улицу Деповскую в Южно-Сахалинске перекроют для движения автотранспорта
На участке дороги запланированы ремонтные работы на теплотрассе
С 10 января до 20:00 11 января в Южно-Сахалинске перекроют участок улицы Деповской между улицами Западная и Тихая. Такие меры приняты из-за прорыва в этом районе теплотрассы.
Кроме того, как стало известно astv.ru, из-за этой аварии без тепла осталась школа №14 областного центра.
Специалисты Сахалинской коммунальной компании подтвердили информацию о перекрытии теплоснабжения на Институтском коллекторе.
- Так как ремонтные работы только начались, еще нельзя сказать, где именно будет ограничено теплоснабжение. В худшем случае тепло придется перекрыть не только в школе, но и в жилых домах по улице Западная, - сообщили специалисты СКК.
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Комментарии
raibekaa
Написано сегодня, в 12:27
Ужассссс как же дети будут учиться в холоде???
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AX9566
Написано сегодня, в 13:13
Кто там говорил, что город к зиме готов?
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