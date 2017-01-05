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Сахалинских воспитателей приглашают принять участие в конкурсе

Сахалинских воспитателей приглашают принять участие в конкурсе

Победителями станут 340 специалистов и 400 студентов со всей страны

1 декабря 2016 года открылся прием заявок для участия во всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования. Цель конкурса – поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах.

 «Конкурс носит имя великого гуманиста Льва Семеновича Выготского и поэтому объявлен именно сейчас, в год его 120-летия. Мы хотим стимулировать педагогов на разработку и внедрение новых образовательных методик с позиций культурно-исторической теории Л.С. Выготского и требований современности. Мы надеемся, что этот конкурс поможет поднять престиж профессии дошкольного педагога и сформировать сообщество активных и инициативных профессионалов», - отмечает Наталия Тюшкевич, директор стипендиальных и грантовых программ Рыбаков Фонд.

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского могут подать педагоги дошкольного образования, студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки», из всех регионов Российской Федерации. Победителями  станут 340 специалистов и 400 студентов. Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов -  гранты в размере 50 000 рублей  и 100 000 рублей.

Прием заявок на конкурс: с  1 декабря 2016 года по 14 февраля 2017 года. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:52 +1
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 17:37
Хорошее дело! Верное!
А то у нас в садике воспиталка на двери группы написала: "Увожаемые родители! Утром детей приводить в группу на против"
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