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Очередной выброс пара и пепла произошел на вулкане Эбеко
kscnet.ru

Очередной выброс пара и пепла произошел на вулкане Эбеко

Угрозы безопасности населению Северо-Курильска нет

10 января специалистам Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел выброс пара и газа с небольшим содержанием пепла. 

Как сообщают в ГО и ЧС администрации Северо-Курильского района, вулкан Эбеко уже довольно длительное время находится в активном состоянии, и небольшие выбросы пара и газа происходят постоянно. Однако время от времени происходят и более серьезные извержения. Сейчас угрозы безопасности населению нет.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:49 0
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