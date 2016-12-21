Очередной выброс пара и пепла произошел на вулкане Эбеко

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10 января специалистам Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел выброс пара и газа с небольшим содержанием пепла.

Как сообщают в ГО и ЧС администрации Северо-Курильского района, вулкан Эбеко уже довольно длительное время находится в активном состоянии, и небольшие выбросы пара и газа происходят постоянно. Однако время от времени происходят и более серьезные извержения. Сейчас угрозы безопасности населению нет.