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Новогодний праздник для воспитанников "Огонька" прошел в Южно-Сахалинске

Новогодний праздник для воспитанников "Огонька" прошел в Южно-Сахалинске

Ребята приехали в областной центр из Макарова

Вчера, 9 января в Южно-Сахалинске прошел праздник для воспитанников детского реабилитационного центра "Огонек". В областной центр из Макарова приехали 15 детей в возрасте от 4 до 16 лет. 

Как рассказали astv.ru организаторы акции - представители сахалинских отделений всероссийских мотоклубов "Ночные волки" и "Ночные валькирии", ребят встретили, напоили чаем, покатали на мотоциклах, квадроциклах, "ватрушках", а затем в одном из кафе города провели для них новогодний и рождественский утренник с дискотекой и подарками. 

Это не первый приезд "Огонька" в Южно-Сахалинск

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 +2
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