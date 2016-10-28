Новогодний праздник для воспитанников "Огонька" прошел в Южно-Сахалинске

Вчера, 9 января в Южно-Сахалинске прошел праздник для воспитанников детского реабилитационного центра "Огонек". В областной центр из Макарова приехали 15 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Как рассказали astv.ru организаторы акции - представители сахалинских отделений всероссийских мотоклубов "Ночные волки" и "Ночные валькирии", ребят встретили, напоили чаем, покатали на мотоциклах, квадроциклах, "ватрушках", а затем в одном из кафе города провели для них новогодний и рождественский утренник с дискотекой и подарками.

Это не первый приезд "Огонька" в Южно-Сахалинск