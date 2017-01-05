Невельчан будут возить новые автобусы

Три уже доставлены на Сахалин, поступление еще четырех ожидается в январе

Накануне новогодних праздников в Невельск поступила первая партия из трех городских автобусов «МАЗ», закупленных по линии правительства Сахалинской области. Поступление еще четырех ожидается в январе.

Автобус с низким полом белорусского производства «МАЗ-206». В числе основных достоинств автобуса – маневренность и плавность хода, это особенно важно при движении в городских условиях.

«Маз-206» оборудован выдвижным трапом - это еще одно преимущество для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками, для них также предусмотрено отдельное место в салоне. Автобус рассчитан на перевозку семидесяти двух человек, из них 27 могут сидеть и 45 стоять.

Источник: ИА «Невельские новости»