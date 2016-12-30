Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием

Фотограф: Денис Винарь

Администрация Южно-Сахалинска ведет активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения.

Все секреты будущей праздничной программы главный организатор торж еств - городское управление культуры - пока не разглашает, однако призывает южносахалинцев уже сейчас активно включиться в один из самых важных этапов Дня города.

- Это выбор знаменитости, которая поздравит наш Южно-Сахалинск со 135-летием. Ежегодно к нам поступает немало сообщений от горожан, которые хотели бы видеть определенную звезду на празднике. И вот сейчас, в преддверии юбилейного Дня города, учитывая эти пожелания, мы решили посоветоваться с южносахалинцами и узнать, кто преподнесет им главный музыкальный подарок. Конечно, стоит отметить, что мы не будем замахиваться на культовых зарубежных звезд. В планах приглашен ие российской знаменитости или даже знаменитостей. Поэтому ждем от южносахалинцев предложений. Однако подчеркну, что нам нужно понять, не кого конкретно, а чего ждут горожане. Южносахалинцы должны определить, будет ли это концерт поп-звезды, рок-исполнителей , а может, артистов, выступающих в каком-нибудь другом стиле. Исходя из этого, мы будем принимать окончательное решение, кого пригласить на 135-летие города, - отметила начальник отдела культурной политики управления культуры администрации Южно-Сахалинска Екатерина Пономаренко.

Свои предложения и пожелания горожане смогут направить до 1 февраля по электронной почте culture@yuzhno-s akh.ru.