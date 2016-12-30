новости
новости
Регистрация
Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием
Фотограф: Денис Винарь

Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием

Предложить свой вариант жители островной столицы могут до 1 февраля

Администрация Южно-Сахалинска ведет активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения.

Все секреты будущей праздничной программы главный организатор торжеств - городское управление культуры - пока не разглашает, однако призывает южносахалинцев уже сейчас активно включиться в один из самых важных этапов Дня города.

- Это выбор знаменитости, которая поздравит наш Южно-Сахалинск со 135-летием. Ежегодно к нам поступает немало сообщений от горожан, которые хотели бы видеть определенную звезду на празднике. И вот сейчас, в преддверии юбилейного Дня города, учитывая эти пожелания, мы решили посоветоваться с южносахалинцами и узнать, кто преподнесет им главный музыкальный подарок. Конечно, стоит отметить, что мы не будем замахиваться на культовых зарубежных звезд. В планах приглашение российской знаменитости или даже знаменитостей. Поэтому ждем от южносахалинцев предложений. Однако подчеркну, что нам нужно понять, не кого конкретно, а чего ждут горожане. Южносахалинцы должны определить, будет ли это концерт поп-звезды, рок-исполнителей, а может, артистов, выступающих в каком-нибудь другом стиле. Исходя из этого, мы будем принимать окончательное решение, кого пригласить на 135-летие города, - отметила начальник отдела культурной политики управления культуры администрации Южно-Сахалинска Екатерина Пономаренко.

Свои предложения и пожелания горожане смогут направить до 1 февраля по электронной почте culture@yuzhno-sakh.ru.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:58 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
День города135-летиезвездазнаменитостиголосованиепраздник
Популярное на ASTV
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 18:08
Зовите Президента!
Хотя, можно и Сигала пригласить. Он рад будет)
Ответить
+4
babaj
Написано сегодня, в 18:14
Лопкин из Санфранциски.
Ответить
+3
Hana
Написано сегодня, в 19:13
Трампа!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Премьеру рок‐притчи для детей и взрослых готовит Сахалинский театр кукол
Премьеру рок‐притчи для детей и взрослых готовит Сахалинский театр кукол
Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы
Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru