Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием
Предложить свой вариант жители островной столицы могут до 1 февраля
Администрация Южно-Сахалинска ведет активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения.
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- Это выбор знаменитости, которая поздравит наш Южно-Сахалинск со 135-летием. Ежегодно к нам поступает немало сообщений от горожан, которые хотели бы видеть определенную звезду на празднике. И вот сейчас, в преддверии юбилейного Дня города, учитывая эти пожелания, мы решили посоветоваться с южносахалинцами
Свои предложения и пожелания горожане смогут направить до 1 февраля по электронной почте culture@yuzhno-s
Хотя, можно и Сигала пригласить. Он рад будет)