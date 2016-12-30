В новогодние праздники в Южно-Сахалинске действуют 18 бесплатных катков

По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина подрядные организации, обслуживающие площадки для массового катания на коньках, прилагают максимум усилий для поддержания льда под открытым небом в хорошем состоянии, сообщает пресс-служба островной столицы.

Основная задача, которая стоит перед подрядчиками - лед на городских катках должен быть ровным, чистым и пригодным для катания. Отметим, на сегодняшний день добиться на уличных катках льда, как на профессиональных крытых аренах довольно сложно, но к этому нужно стремиться. Поэтому мэр поручил подобрать и приобрести специализированн ую технику для обработки ледовых площадок, чтобы повысить качество уличного льда.

Тем временем, недочеты, которые выявили в ходе объезда катков 5 января, оперативно устранены. Так, нарастили и отшлифовали новый слой льда на катке на площади Ленина, чтобы избиваться от трещин. Сегодня лед там в хорошем состоянии. Ежедневно утром и вечером поверхность очищают от снега и шуги. В ночное время по необходимости производится заливка льда и устранение неровностей.

Большой популярностью у горожан пользуется ледовая площадка у собора на улице Горького. Здесь ежедневно можно видеть десятки взрослых и детей.

- Я сына сюда вожу каждый день. Лед лучше становится. Вчера видела, что его заливали. А сама сегодня первый раз в этом году встала на коньки. Лед нормальный, я еще ни разу не упала, - говорит южносахалинка Ольга Гороховская.

- Лед ровный, коньки едут хорошо. А вот если накапливается немного снега, то шайба плохо скользит. Хотелось чтобы чистили почаще, - делится пожеланиями юный хоккеист Максим.

Представитель компании, обслуживающей площадку на Горького, пообещал учесть просьбы катающихся. И отметил, что они регулярно отслеживают состояние льда: заливка производится ежесуточно, в течение дня в зависимости от погодных условий с поверхности убирается снег.

Многолюдно и в городском парке. Однако сегодня лед на танцплощадке и Аллее сакуры слегка шероховатый. Это связано стем, что накануне ночью была произведена заливка катков для наращивания слоя льда. Сегодня ночью его выравняют и отшлифуют.

Отслеживают состояние льда и повышают его качество и на других площадках и катках города. Сложности из-за отсутствия достаточного объема снега возникли с заливкой катков в Луговом, Дальнем и Октябрьском. По информации МБУ «Спортивный город», сейчас катки все еще в стадии заливки. Планируется, что в Луговом и Октябрьском кататься можно будет после 9 января. В Дальнем будет залита футбольная площадка. Остальные катки расчищены и пригодны для катания. Напомним, в Южно-Сахалинске и планировочных районах 18 уличных ледовых площадок.