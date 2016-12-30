Ураган движется к курильским островам

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По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 8 января на территории Северо-Курильско го района ожидается северо-западный ветер 33-38 м/с (ураган), очень сильный снег (20 мм и более), сильная метель, видимость менее 500 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующи е структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленным и;

и; отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

не приближаться к оборванным проводам;

держаться на безопасном расстоянии от моря;

при необходимости обращаться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области: