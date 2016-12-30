новости
новости
Регистрация
Ураган движется к курильским островам
ullica.ru

Ураган движется к курильским островам

Видимость на территории Северо-Курильского района составит менее 500 м

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 8 января на территории Северо-Курильского района ожидается северо-западный ветер 33-38 м/с (ураган), очень сильный снег (20 мм и более), сильная метель, видимость менее 500 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

 Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
  • уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;
  • не приближаться к оборванным проводам;
  • держаться на безопасном расстоянии от моря;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

 Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

  • оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
  • оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
  • оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.
Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:23 +4
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьКурилыСеверо-КурильскПарамушир
Прочее
метельураганпогодатайфун
Популярное на ASTV
Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом
Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
евгений
Написано вчера, в 15:48
Сахалину дай кусочек снега. Ну пожалуйста.
Ответить
+6
observer69
Написано вчера, в 16:59
евгений, Солидарен, тоже страдаю, фотоссесию не могу провести.
Ответить
+2
Transmitter
Написано вчера, в 17:06
евгений, а вот кому то он не нужен, так, как много копать придется
Ответить
+2
евгений
Написано вчера, в 17:11
Transmitter, Мне лично тоже, но Горному Воздуху нужен, согласен покопать.
Ответить
+2
Еще 2 комментария
Маргарита
Написано вчера, в 18:39
Снег не нужен, дайте +20 хотя бы и бананов
Ответить
+5
Nektos
Написано вчера, в 18:47
Ответить
+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:26
Лизон, с Рождеством!

А чой-то у тя Курильские острова с маленькой буквы? Чем они тебя обидели?
Ответить
+2
евгений
Написано вчера, в 19:28
Балтийская Килька, оНИ КУРИЛИ СёДНЯ.
Ответить
+2
Reader
Написано вчера, в 19:53
Эх... Свернул бы на юг Сахалина
Ответить
+2
НКолчина
Написано вчера, в 20:45
Reader, не не не, пускай мимо проходит
Ответить
+1
serega
Написано вчера, в 21:20
Картинка класс
. Давненько такого не было!
Ответить
0
V_Viktoria
Написано вчера, в 21:54
serega, и не хочется)))) мне точно)))
Ответить
+1
Алёна
Написано вчера, в 23:04
О, картинка знакомая из "Зимы"
)
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Полицейские Корсакова задержали подозреваемого в краже выручки из магазина
Полицейские Корсакова задержали подозреваемого в краже выручки из магазина
"Пятая власть" с Катей Ковтунович
"Пятая власть" с Катей Ковтунович
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru