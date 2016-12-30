Ураган движется к курильским островам
Видимость на территории Северо-Курильского района составит менее 500 м
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 8 января на территории Северо-Курильско
В администрацию муниципального образования и во взаимодействующи
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
-
уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленным
и;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;
- не приближаться к оборванным проводам;
- держаться на безопасном расстоянии от моря;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.
А чой-то у тя Курильские острова с маленькой буквы? Чем они тебя обидели?