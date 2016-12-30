"Пятая власть" с Катей Ковтунович

Новый год "Пятая власть" начинает решительно - уже 9 января в 18.30 в кафе Yummy ждем вас на встречу с Катей Ковтунович.

Это собеседник, ради которого и создавался проект. Молодая девушка, которая выросла в Южно-Сахалинске, училась на лингвиста в Санкт-Петербурге, стажировалась в британском журнале Vogue, а сейчас работает дизайнером в Дубае и одевает арабских принцесс.

Жизнь Кати со стороны выглядит, как воплощенный глянец - успех в индустрии моды, бесконечные путешествия, дружба с мировыми знаменитостями. Но превращение из сахалинской Золушки в принцессу моды не произошло за одну ночь, была упорная работа, а за каждым этапом в жизни стояли решения, на которые не все готовы пойти.

Обо всем этом вы можете спросить у Кати. Но возможно, вас заинтересует что-то другое. Как всегда, мы не ограничиваем круг вопросов. А вот что ограничено, так это количество мест в кафе Yummy. Поэтому если вы хотите прийти, сообщите об этом в комментарии под постом, или в личном сообщении Любови Барабашовой.