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"Пятая власть" с Катей Ковтунович

"Пятая власть" с Катей Ковтунович

Встреча состоится 9 января в кафе Yummy

Новый год "Пятая власть" начинает решительно - уже 9 января в 18.30 в кафе Yummy ждем вас на встречу с Катей Ковтунович. 

Это собеседник, ради которого и создавался проект. Молодая девушка, которая выросла в Южно-Сахалинске, училась на лингвиста в Санкт-Петербурге, стажировалась в  британском журнале Vogue, а сейчас работает дизайнером в Дубае и одевает арабских принцесс. 

Жизнь Кати со стороны выглядит, как воплощенный глянец - успех в индустрии моды, бесконечные путешествия, дружба с мировыми знаменитостями. Но превращение из сахалинской Золушки в принцессу моды не произошло за одну ночь, была упорная работа, а за каждым этапом в жизни стояли решения, на которые не все готовы пойти. 

Обо всем этом вы можете спросить у Кати. Но возможно, вас заинтересует что-то другое. Как всегда, мы не ограничиваем круг вопросов. А вот что ограничено, так это количество мест в кафе Yummy. Поэтому если вы хотите прийти, сообщите об этом в комментарии под постом,  или в личном сообщении Любови Барабашовой. 

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 14:06 +8
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Комментарии
Irina
Написано вчера, в 14:29
Я хочу!
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+3
Transmitter
Написано вчера, в 14:39
Irina, все хотят,но не все могут
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+2
Дарина Лисовская
Написано вчера, в 14:55
Любовь, добрый день!)?? Обязательно приду. Давно этого ждала.??
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+1
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 17:51
Дарина Лисовская, будем рады
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+2
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