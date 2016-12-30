Перинатальный центр откроется в Южно-Сахалинске летом 2017 года
Строительство медцентра идет с опережением графика
Будущий перинатальный центр, который планируется сдать в эксплуатацию летом 2017 года, посетил губернатор островного региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Как рассказал губернатору министр строительства Вадим Залозный, работы по возведению перинатального центра ведутся с опережением графика. Пятиэтажное здание площадью 32 тысяч квадратных метров полностью построено, установлены двери и окна, проводится электро-, водо- и теплоснабжение, ведется внутренняя отделка и прокладка системы вентиляции.
- Медицинское учреждение, не имеющее в области аналогов, рассчитано на 130 коек педиатрического и акушерского стационаров. В марте мы закончим все монтажные работы и начнем установку медицинского оборудования. Здесь ежегодно будут принимать тысячи рожениц, - сказал министр.
В центре заработает целый ряд отделений: консультативно-диагностическое, медико-генетичес
- Открытие данного центра станет важным событием для области. Здесь будет комфортно рожать и приятно находиться с малышом. Новый перинатальный центр будет укомплектован не только современным медицинским оборудованием, но и высококвалифицир
Тут одной зарплатой не заманишь...
Готовьте сотни миллионов "подьемных",десятки квартир хотя бы для долгосрочной аренды....
Хотя,совсем забыл,у нас же куча евробараков строится,точно!)))
А в целом,рад за будущих мамочек,дай то бог,теперь будет лучше,чем вчера!