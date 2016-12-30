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Перинатальный центр откроется в Южно-Сахалинске летом 2017 года

Перинатальный центр откроется в Южно-Сахалинске летом 2017 года

Строительство медцентра идет с опережением графика

Будущий перинатальный центр, который планируется сдать в эксплуатацию летом 2017 года, посетил губернатор островного региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 

Как рассказал губернатору министр строительства Вадим Залозный, работы по возведению перинатального центра ведутся с опережением графика. Пятиэтажное здание площадью 32 тысяч квадратных метров полностью построено, установлены двери и окна, проводится электро-, водо- и теплоснабжение, ведется внутренняя отделка и прокладка системы вентиляции.

- Медицинское учреждение, не имеющее в области аналогов, рассчитано на 130 коек педиатрического и акушерского стационаров. В марте мы закончим все монтажные работы и начнем установку медицинского оборудования. Здесь ежегодно будут принимать тысячи рожениц, - сказал министр.

В центре заработает целый ряд отделений: консультативно-диагностическое, медико-генетическое, дезинфекционное, послеродовое, а также - патологии беременности и новорожденных, выхаживания младенцев, интенсивной терапии и реанимации. Родильное отделение расположат на 4 этаже. Здесь будут действовать 10 индивидуальных родовых палат. На этом же уровне разместят и операционный блок. В сахалинском перинатальном центре будут работать кафе, службы сбора и утилизации медицинских отходов, прачечная и аптека.

- Открытие данного центра станет важным событием для области. Здесь будет комфортно рожать и приятно находиться с малышом. Новый перинатальный центр будет укомплектован не только современным медицинским оборудованием, но и высококвалифицированными специалистами, в том числе и привлеченными из других регионов страны. Надеемся, что с появлением в области такого центра количество семей, желающих завести детей, в регионе вырастет, - подчеркнул, подводя итоги рабочей поездки, Олег Кожемяко.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:47 +4
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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перинатальный центр
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Комментарии
DashaA
Написано вчера, в 11:39
Это замечательно...главное, чтобы специалисты были грамотные и любящие своё дело. Стены - это всё второстепенно... как недавно девушка писала то ли здесь, то ли на каком-то сахалинском форуме - ребёночек родился со сломанными рёбрами, она как пришла в себя после родов сразу обратила внимание, что у ребёнка при дыхании слышно какие-то щелчки, а как начинает кушать сразу плачет, обратилась встревоженная к медперсоналу, они отмахивались, говорили, что она себе накручивает, что с ребёнком всё нормально, у неё уже чуть ли не истерика случилась, она наконец добилась того, чтобы ребёночку сделали рентген...тогда и обнаружулось, что у ребёнка сломаны рёбра и это опасно тем, что хрящ с каждым днём у младенцев крепнет и в любой момент мог проткнуть лёгкое... Вот такая история... Стало так плохо от прочитанного...чтож это за отношение такое, что за равнодушие! Им просто было плевать на новорожденного малыша...наверняка это не единичный случай халатности медперсонала родильного отделения! Вот хочется, чтобы таких "специалистов" не было ни в красивых укомплектованных перинатальных центрах, ни в любых других родильных отделениях! А в целом очень радуют такие новости!
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+3
Arcadyevvna
Написано вчера, в 19:21
DashaA, это было в городском роддоме, а не в областном
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0
DashaA
Написано вчера, в 20:45
Arcadyevvna, разве я сказала, что это произошло в областном роддоме?
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0
Arcadyevvna
Написано вчера, в 20:53
DashaA, нет, но вы и не написали, что этот случай из городского роддома, а просто обобщили. А на мой взгляд, разница между этими двумя заведениями колоссальная. И новость о перинатальном центре все таки относится к областному роддому. Не обижайтесь.
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 12:35
А специалистов то ой как много придется вам с материка тащить...в такой то комплекс....
Тут одной зарплатой не заманишь...
Готовьте сотни миллионов "подьемных",десятки квартир хотя бы для долгосрочной аренды....
Хотя,совсем забыл,у нас же куча евробараков строится,точно!)))
А в целом,рад за будущих мамочек,дай то бог,теперь будет лучше,чем вчера!
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+3
Ярославчик
Написано вчера, в 13:34
Такое огромное здание...5 этажей плюс 2 технических этажа и всего на 130 коек...Маловато однако...
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+3
ManakoMidori
Написано вчера, в 14:22 Отредактированно вчера, в 14:23
Кого вырастит?
Так и сказал, "вырастит"?
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 00:18
Все-таки новость замечательная... Надеюсь, это поможет спасти многих малышей и сохранит в семьях счастье и гармонию...
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