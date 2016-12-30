Перинатальный центр откроется в Южно-Сахалинске летом 2017 года

Будущий перинатальный центр, который планируется сдать в эксплуатацию летом 2017 года, посетил губернатор островного региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как рассказал губернатору министр строительства Вадим Залозный, работы по возведению перинатального центра ведутся с опережением графика. Пятиэтажное здание площадью 32 тысяч квадратных метров полностью построено, установлены двери и окна, проводится электро-, водо- и теплоснабжение, ведется внутренняя отделка и прокладка системы вентиляции.

- Медицинское учреждение, не имеющее в области аналогов, рассчитано на 130 коек педиатрического и акушерского стационаров. В марте мы закончим все монтажные работы и начнем установку медицинского оборудования. Здесь ежегодно будут принимать тысячи рожениц, - сказал министр.

В центре заработает целый ряд отделений: консультативно-диагностическое, медико-генетичес кое, дезинфекционное, послеродовое, а также - патологии беременности и новорожденных, выхаживания младенцев, интенсивной терапии и реанимации. Родильное отделение расположат на 4 этаже. Здесь будут действовать 10 индивидуальных родовых палат. На этом же уровне разместят и операционный блок. В сахалинском перинатальном центре будут работать кафе, службы сбора и утилизации медицинских отходов, прачечная и аптека.

- Открытие данного центра станет важным событием для области. Здесь будет комфортно рожать и приятно находиться с малышом. Новый перинатальный центр будет укомплектован не только современным медицинским оборудованием, но и высококвалифицир ованными специалистами, в том числе и привлеченными из других регионов страны. Надеемся, что с появлением в области такого центра количество семей, желающих завести детей, в регионе вырастет, - подчеркнул, подводя итоги рабочей поездки, Олег Кожемяко.