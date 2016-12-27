новости
новости
Регистрация
Около 20 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Сахалинской области
фото Елены Севостьяновой

Около 20 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Сахалинской области

Безопасность обеспечивали 364 сотрудников ОВД, 27 работников частных охранных организаций и 44 члена добровольной народной дружины

Сотрудники органов внутренних дел Сахалинской области обеспечили общественный порядок и общественную безопасность во время массовых новогодних мероприятий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, были приняты организационные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Личный состав органов внутренних дел области с 31 декабря минувшего года был переведен на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и рабочей группы Оперативного штаба, утвержден план организационно-практических и комплексно профилактических мероприятий, а также проведена иная работа.

С 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года на территории области в 46 населённых пунктах состоялось 46 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Во время их проведения правопорядок и общественную безопасность обеспечивали 364 сотрудников органов внутренних дел, 27 работников частных охранных организаций и 44 члена добровольной народной дружины.

Нарушений общественного порядка не допущено. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:32 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Новый год
Популярное на ASTV
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
Экскаватор опрокинулся при разборе постройки в Холмске
Экскаватор опрокинулся при разборе постройки в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:46
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Строящееся здание и частный дом загорелись в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь
Строящееся здание и частный дом загорелись в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь
Два автомобиля и летнюю кухню потушили пожарные в Смирныховском районе
Два автомобиля и летнюю кухню потушили пожарные в Смирныховском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru