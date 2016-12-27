Около 20 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Сахалинской области

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Сотрудники органов внутренних дел Сахалинской области обеспечили общественный порядок и общественную безопасность во время массовых новогодних мероприятий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, были приняты организационные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Личный состав органов внутренних дел области с 31 декабря минувшего года был переведен на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и рабочей группы Оперативного штаба, утвержден план организационно-практических и комплексно профилактических мероприятий, а также проведена иная работа.

С 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года на территории области в 46 населённых пунктах состоялось 46 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Во время их проведения правопорядок и общественную безопасность обеспечивали 364 сотрудников органов внутренних дел, 27 работников частных охранных организаций и 44 члена добровольной народной дружины.

Нарушений общественного порядка не допущено.