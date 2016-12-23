Женщин 2016 года наградили в Корсакове

Имена победительниц муниципального конкурса «Женщина года-2016» названы в Корсакове. Награждение финалисток прошло в администрации округа в преддверии Нового года. Заслуженные награды конкурсанткам вручил заместитель главы администрации Корсаковского городского округа, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников.

Напомним, за титул «Женщина года» с 7 по 25 декабря в Корсакове боролись девятнадцать претенденток в семи номинациях: «Хранительница семейного очага», «Сестра милосердия», «Королева спорта», «Деловая женщина», «Мастерица-рукодельница», «Женщина – культура и духовность», «Лидер общественного движения».

Женщиной года в номинации «Мастерица-рукодельница» названа Елена Прохорова, руководитель творческой студии «Стильные штучки своими руками» РКДЦ «Океан». Без ее работ и работ ее воспитанников не проходит ни одно городское мероприятие. Стоит отметить, что в сентябре Елена Прохорова совместно с детьми изготовили картину с изображением знаменитого голливудского актёра Стивена Сигала и вручили ему при посещении портового города.

В номинации «Лидер общественного движения» диплома лауреата удостоена Любовь Стримжа, участница общественного проекта «Телеграмм». «Виртуальная» Любовь стала реальным союзником для населения Корсаковского округа. Сегодня проект помогает жителям решать проблемы в сфере ЖКХ, грамотно взаимодействовать с управляющими компаниями.

Дипломом лауреата в номинации «Сестра милосердия» награждена Елена Мойсей, медицинская сестра инфекционного отделения корсаковской ЦРБ со стажем работы в медицине более двадцати лет.

В номинации «Культура и духовность» определена Ирина Сдобникова - преподаватель высшей квалификационной категории отделения «Хореографическое искусство», со стажем педагогической работы 28 лет. Хореографический ансамбль «Виктория», которым руководит Ирина Сдобникова, является победителем многих конкурсов:

Лауреат на международном конкурсе «Открытая Европа» в г. Москве и международного фестиваля-конкурса «Пари-Гранд» в г. Санкт-Петербурге;

в 2012 году ансамбль «Виктория» - Лауреат международного конкурса «Жемчужина Востока» в Китае;

в 2015 году - ГРАН-ПРИ областного конкурса «Потешные заковырки»;

в 2016 году - ГРАН-ПРИ конкурса хореографического искусства «Танцующий остров» Областного фестиваля хореографического искусства «Импульс нового времени»;

в сентябре 2016 года - Лауреат I степени Международного конкурса «На творческом Олимпе» в г. Сочи. За вклад в развитие и пропаганду хореографического искусства на Сахалине. Ирина Николаевна награждена Почетной грамотой Сахалинской областной Думы, министерства культуры Сахалинской области. В 2003 году награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре».

Женщиной года в номинации «Королева спорта» названа Ольга Колисниченко, заместитель директора по учебно-спортивной работе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман». Ольга является одним из руководителей школьного туристического клуба «Романтик» и сертифицированным тренером по фитнесу, ведет занятие в шести тренировочных группах, принимает активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий не только муниципального, но и межмуниципального и регионального уровней. Является игроком сборной Сахалинской области по волейболу среди ветеранов, членом женской волейбольной команды «Флагман». В этом году назначена руководителем центра всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», проводит большую работу по внедрению спорта в округе. Стоит отметить, что спорт присутствует не только в профессиональной, досуговой деятельности Ольги, но и в повседневной семейной жизни, ее сын профессионально занимается национальным видом спорта - самбо. Ольга Колисниченко награждена многочисленными дипломами, грамотами благодарственными письмами:

- Грамота начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России за большой вклад в воспитание подрастающего поколения, а также развитие движения «Школа безопасности»; Благодарственные письма за оказание помощи в организации и проведении мероприятий различных уровней: Спортивной Региональной общественной организации «Федерация бокса Сахалинской области; Сахалинского регионального отделения «Федерации КУДО России»; Сахалинской Федерации Чир спорта и Черлидинга; Дипломы за внедрение комплекса ГТО; Благодарность Сахалинского Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области.

Победительницей в номинации «Деловая женщина» признана Галина Че – руководитель магазина «Солнышко», который хорошо знают не только взрослые жители и дети портового города, но и других городов Сахалина и России. Галина прилагает максимум усилий, чтобы ассортимент радовал посетителей, а поход в магазин с малышом стал событием в его жизни, приветливый и всегда готовый помочь в выборе коллектив, кстати постоянный вот уже много лет. Кроме того, магазин «Солнышко» всегда поддерживает благотворительные акции в городе, являясь постоянным и надежным партнером массовых мероприятий.

Дипломами лауреатов в номинации «Хранительница семейного очага» награждены Елена Гаврилова и Наталья Галоган. Все победительницы, а также лауреаты конкурса будут представлять Корсаковский городской округ на областном этапе конкурса «Женщина года», сообщает пресс-служба администрации портового города.