Сахалинцы могут посетить базу отдыха правительства островного региона «Уюн»

База отдыха «Уюн» располагается в живописной и экологически чистой зоне в окрестностях Южно-Сахалинска. Все постройки выполнены в едином стиле и прекрасно вписываются в окружающий ландшафт. Органичное сочетание комфорта и первозданной красоты окружающей природы создают идеальные условия для Вашего отдыха.

Для того, чтобы забронировать номер или дом на базе отдыха, необходимо отправить предварительную заявку в сахалинский туристско-информационный центр на адрес электронной почты: booking@sakhalin.gov.ru.

Дополнительную информацию о стоимости проживания и вариантах размещения можно узнать по тел. (4242) 43-75-69, (+7)924-880-60-80, сообщает агентство по туризму Сахалинской области.

Напомним, база отдыха «Уюн» ранее находилась в списке спорного имущества бывшего губернатора островного региона Александра Хорошавина.