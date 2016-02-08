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Сахалинцы могут посетить базу отдыха правительства островного региона «Уюн»

Сахалинцы могут посетить базу отдыха правительства островного региона «Уюн»

Экологически чистая зона турбазы находится в окрестностях Южно-Сахалинска

Сахалинский туристско-информационный центр начинает прием заявок на бронирование номеров на базе отдыха правительства Сахалинской области - «Уюн».

База отдыха «Уюн» располагается в живописной и экологически чистой зоне в окрестностях Южно-Сахалинска. Все постройки выполнены в едином стиле и прекрасно вписываются в окружающий ландшафт. Органичное сочетание комфорта и первозданной красоты окружающей природы создают идеальные условия для Вашего отдыха.

Для того, чтобы забронировать номер или дом на базе отдыха, необходимо отправить предварительную заявку в сахалинский туристско-информационный центр на адрес электронной почты: booking@sakhalin.gov.ru.

Дополнительную информацию о стоимости проживания и вариантах размещения можно узнать по тел. (4242) 43-75-69, (+7)924-880-60-80, сообщает агентство по туризму Сахалинской области. 

Напомним, база отдыха «Уюн» ранее находилась в списке спорного имущества бывшего губернатора островного региона Александра Хорошавина.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:02 0
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:24 Отредактированно сегодня, в 15:25
Я даже боюсь себе представить сколько будет стоить отдых на этой базе!
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:55
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:59
НюНик_просто_Анна, вот вот
примерно столько
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:32
Я не давал разрешения на посещение моей дачи!!!!
Беспредельщики.
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