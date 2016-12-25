Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов России по лесовосстановлению в 2016 году

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2016 год был объявлен в России «Годом лесовосстановления» и работам по лесовосстановлению было уделено особое внимание. Работы по лесовосстановлению на территории Российской Федерации в 2016 году были выполнены на общей площади 781,1 тыс. га, что составляет 102,2% от плана, в том числе на арендованных лесных участках – на площади 636 тыс. га. В том числе искусственное лесовосстановление выполнено на площади 178,4 тыс. га, комбинированное лесовосстановление – на площади 17,3 тыс. га. Об этом сообщают в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Наибольший объём работ по лесовосстановлению выполнен в Иркутской области на площади 121 тыс. га, в Архангельской области – 62,7 тыс. га, в Хабаровском крае – 51,7 тыс. га, в Вологодской области 50,3 тыс. га, в Красноярском крае – 46,8 тыс. га, в Республике Коми – 33,8 тыс. га, в Пермском крае – 31,9 тыс. га, в Кировской области – 29, 8 тыс. га, в Республике Бурятия – 27,1 тыс. га, в Амурской области – 22,6 тыс. га.

Десятью лучшими субъектами РФ, выполнившими в полном объеме работы по лесовосстановлению, стали Липецкая область, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Сахалинская область, Тверская область, Тамбовская область, Ленинградская область, Новосибирская область и Республика Карелия.

Десятью худшими субъектами РФ, не выполнившими в полном объеме работы по лесовосстановлению, стали Приморский край – план выполнен на 56,7 %, Республика Саха (Якутия) – 59,3 %, Мурманская область – на 61,3 %, Свердловская область – 63,4 %, Республика Калмыкия – на 65,3 %, Забайкальский край – 69,6 %, Рязанская область –78,6 %, Курганская область – на 81,0 %, Тюменская область – на 87,4 % и Республика Алтай – на 89,0 %.

Одной из основных причин невыполнения планов по лесовосстановлению стало отставание объемов лесовосстановительных работ от объёмов лесозаготовки, прежде всего, за счет средних и малых компаний-лесозаготовителей. Их техническая оснащенность позволяет им вести рубки только в наиболее благоприятный зимний период, по замерзшему грунту, а в весенне-летний период самостоятельно выполнять лесовосстановление на этих площадях они не могут. При этом ежегодно фиксируется нарушение технологии воспроизводства лесов на 35% арендных площадей.

Мероприятия по воспроизводству лесов, предусмотренные планом мероприятий на 2016 год «Год воспроизводства лесов», Рослесхозом проведены в полном объеме, в том числе проведены весенняя акция «Всероссийский день посадки леса» и осенняя акция «Живи, лес!», Всероссийская научно-практическая конференция по обсуждению актуальных вопросов лесовосстановления и Всероссийская акция «Лес начинается с семечка».

Так же были проведены Всероссийский смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа по воспроизводству лесов и лесоразведению», Всероссийский смотр-конкурс «Лучший лесной питомник» и акция «Зеленая дубрава» на территории государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле».

В рамках весенней акции «Всероссийский день посадки леса» было создано более 18 тыс. гектаров насаждений, в том числе на землях лесного фонда – 9,4 тыс. га, высажено более 51 млн молодых деревьев силами 3,5 млн человек.

В рамках осенней акции «Живи, лес!» было создано более 6 тыс. гектаров насаждений, в том числе на землях лесного фонда – 1,5 тыс. га и на землях иных категорий – 4,5 тыс. га (парки, скверы, памятные посадки и аллеи), высажено более 25 млн молодых деревьев силами около 1 млн человек. Самые массовые мероприятия проведены на территории Белгородской области (179 тыс. чел), Московской области (174 тыс. чел), Кемеровской области (100 тыс. чел).

Основной проблемой лесовосстановления в России является недостаточность объемов и качества работ по воспроизводству лесов. В течение 2014-2016 годов российский лесопромышленный сектор стабильно увеличивает объемы заготовки древесины, при этом динамика воспроизводства лесов не соответствует динамике заготовки древесины. В России ежегодно сплошные рубки проводятся на площади порядка 1 млн га, 80% из них на лесных участках, предоставленных в аренду.

«В настоящее время Правительством Российской Федерации принято решение, что лесовосстановление должно как минимум равняться выбыванию лесов. Одним из основных постулатов для всех участников лесной отрасли должна стать формула «гектар за гектар», предполагающая компенсацию выбывающих лесных площадей посадкой на равной площади, ранее не покрытой лесом. Решено, что лесистость должна стать основным критерием оценки деятельности органов по управлению лесами субъектов Российской Федерации и профильных федеральных учреждений лесного хозяйства. И главным показателем успешности их работы должно стать увеличение лесистости территории России. Уже на 2017 год запланировано увеличение объемов лесовосстановления до 1 млн га – то есть до объема выбывающих лесов», – комментирует Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.