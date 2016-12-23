Под конец года Обезьяны в сахалинском зоопарке родилась мартышка

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Уходящий год обезьяны преподнёс удивительный подарок для сахалинского зоопарка. В конце 2016 года у Чипа и Дианы, пары зеленых мартышек, появился на свет первенец. Малыш чувствует себя хорошо, находится под наблюдением специалистов. Имя ему дали – Гарик.

Появление потомства – это верный признак хороших условий содержания. Познакомиться с новым жителем зооботанического парка станет возможно в новом 2017 году., сообщает пресс-служба учреждения.