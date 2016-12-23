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Под конец года Обезьяны в сахалинском зоопарке родилась мартышка
Малыша назвали - Гарик
Уходящий год обезьяны преподнёс удивительный подарок для сахалинского зоопарка. В конце 2016 года у Чипа и Дианы, пары зеленых мартышек, появился на свет первенец. Малыш чувствует себя хорошо, находится под наблюдением специалистов. Имя ему дали – Гарик.
Появление потомства – это верный признак хороших условий содержания. Познакомиться с новым жителем зооботанического парка станет возможно в новом 2017 году., сообщает пресс-служба учреждения.
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Комментарии
Angel24
Написано сегодня, в 15:35
Такое чудо прелестное! Обезьянка родилась в свой год! Здорово!
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 15:46
Какой он клевый здорово малыш родился в свой год
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:58
Карапузик хорошенький
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+6
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lvista Online
Написано сегодня, в 16:06
Ути-пути!!! Чудо глазастое
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+5
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:17
Какое мимимишное создание прям усипусичный
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+2
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:28
Какая замечательная,позитивная новость!
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+3