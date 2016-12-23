Около двух тысяч юных сахалинцев посетили клоуны-доктора

В областном центре состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!», который проходил с июня по ноябрь текущего года.

Праздничный вечер прошел в игровой форме: ребята в очередной раз примерили свои сценические образы, чтобы развеселить и порадовать гостей праздника. Ими стали представители и воспитанники Сахалинской региональной общественной организации «Общество детей – инвалидов «Ариди», социально-реабил итационного центра для несовершеннолетн их «Маячок», реабилитационног о центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», Корсаковского подросткового волонтерского клуба «Мы вместе».

В ходе праздничной программы, руководитель проекта Светлана Инявкина, поблагодарила представителей организаций и учреждений за помощь и поддержку, которую они оказывают молодым волонтерам, и отметила труд ребят, решивших попробовать себя в непростой, но благородной роли добровольцев. Самые активные и ответственные волонтеры были отмечены благодарственным и письмами и награждены памятными подарками.

– Закрытие проекта, это только на бумаге. Проект развивается, набирает обороты, – отметила Светлана Инявкина. – Впереди у нас еще очень много планов, идей и творческих задумок.

Начало добровольческого проекта под названием «Доктор Клоун» было положено 5 декабря 2013 года. Его продолжением стал проект «Доктор Клоун: радость общения», который был реализован с октября 2014 по март 2015 года. Третий проект с таким же названием был поддержан компанией «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» и Центром молодежных инициатив. И наконец, четвертый проект «Доктор Клоун спешит на помощь!» был успешно реализован благодаря совместной работе администрации города Южно-Сахалинска и МБУ «Центр молодежных инициатив».

Основной целью проектов является вовлечение волонтеров в социально значимую деятельность для организации благотворительны х мероприятий для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию.

По итогам реализации четырех проектов было проведено около 73 еженедельных обучающих занятий с волонтерами и 47 мероприятий, охват участников которых составил около 1500 мальчишек и девчонок из разных городов нашей области.