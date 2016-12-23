На время праздников в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение

Площадь Ленина будет полностью перекрыта для автотранспорта с 31 декабря по 8 января

На время проведения праздничных новогодних мероприятий будет ограничено движение транспорта по площади Ленина и прилегающим улицам, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

По всей площади проезд будет закрыт с 21:00 31 декабря до 18:00 8 января. Кроме того, с 21:00 31 декабря до 04:00 1 января будут перекрыты прилегающие к площади улицы: Коммунистический проспект от Амурской до Вокзальной, Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы и Карла Маркса от Амурской до Вокзальной.

Помимо ограничений на проезд при подготовке к праздникам и для повышения безопасности во время мероприятий будет введен временный запрет на остановку и стоянку автомобилей в местах массового скопления людей. Он будет действовать с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря с восточной стороны площади Ленина (площадка перед администрацией города); с 19:00 30 декабря до 04:00 1 января с восточной стороны привокзальной площади. Подобные ограничения будут действовать и с южной стороны Коммунистического проспекта от Ленина до Вокзальной, с северной стороны Карла Маркса на аналогичном участке и на улице Антона Буюклы от Вокзальной до Ленина с обеих сторон.

Объезд места ограничения обычными маршрутами общественного транспорта будет осуществляться по привокзальной площади и улице Амурской. Специальные маршруты, которые будут работать в новогоднюю ночь, центр города объедут по улицам Хабаровской, Амурской, Поповича.

Администрация Южно-Сахалинска призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на улицах города.