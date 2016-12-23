новости
новости
Регистрация
Купить билеты на поезда ПК «Сахалин» в новогодние праздники необходимо заранее

Купить билеты на поезда ПК «Сахалин» в новогодние праздники необходимо заранее

График работы билетных касс в зимние каникулы изменится

В праздничные дни пассажирская компания «Сахалин» будет работать по измененному расписанию. В основном изменения коснутся работы билетных касс.

Например, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года билетные кассы станций Макаров, Долинск будут закрыты. Проездные документы можно приобрести у проводников. В Смирных 1 января жители района приобрести билеты не смогут, поэтому их необходимо купить заблаговременно.

В Тымовске в этот период времени закроют багажное отделение.  Последний раз багажный вагон от станции Ноглики отправится сегодня.

С 1 по 8 января 2017 года багажное отделение станции Южно-Сахалинск также не работает. Расписание поездов останется прежним. Всю информацию можно узнать на сайте пассажирской компании. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
поездПК "Сахалин"
Популярное на ASTV
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В новогодних соревнованиях по плаванию приняли участие около 150 сахалинцев
В новогодних соревнованиях по плаванию приняли участие около 150 сахалинцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru