Купить билеты на поезда ПК «Сахалин» в новогодние праздники необходимо заранее

В праздничные дни пассажирская компания «Сахалин» будет работать по измененному расписанию. В основном изменения коснутся работы билетных касс.

Например, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года билетные кассы станций Макаров, Долинск будут закрыты. Проездные документы можно приобрести у проводников. В Смирных 1 января жители района приобрести билеты не смогут, поэтому их необходимо купить заблаговременно.

В Тымовске в этот период времени закроют багажное отделение. Последний раз багажный вагон от станции Ноглики отправится сегодня.

С 1 по 8 января 2017 года багажное отделение станции Южно-Сахалинск также не работает. Расписание поездов останется прежним. Всю информацию можно узнать на сайте пассажирской компании.