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Дети в Новоалександровске катаются с горки, рискуя здоровьем

Дети в Новоалександровске катаются с горки, рискуя здоровьем

На спуске конструкции - огромные дыры

Дети, живущие в Северном городке в Новоалександровске, на каникулах рискуют здоровьем, катаясь с горки - на площадке ребятню ждет опасная горка. Несколько досок отсутствуют. Сколько ей лет - даже старожилы вспомнить не могут. Одноклассники Даша Федосеева и Леша Безроднов катаются по-очереди.
 
 
 
 
 
"Неудобно, потому что скатываешься только с одной стороны, а хочется прям по всей горке. Я уже один раз скатилась и упала прям в дырку ногой, даже кровь была. Моя мама говорит, что она хочет позвонить в "Управдом", чтобы новую горку нам делали, потому что на этой горке мы что-нибудь себе повредим и не знаем, кто будет виноват потом. Хочется, чтобы эту горку починили. Чтобы были новые качели, карусели, горки", - рассказывают ребята.
 
 
 
 
 
 
Но отсутствие современной детской площадки - далеко не единственная проблема в Северном городке. Жители добивались установки освещения. Итог - оно до сих пор не работает. Калейдоскоп смены управляющих компаний привел к тому, что люди уже не идут к коммунальщикам, а звонят на телевидение. 
 
"Темень, в городок когда заезжаешь, тут как будто гетто. Только в окнах жилых домов горит свет. А сейчас же каникулы, праздник. Будут и ночью выходить - пускать петарды. И кататься с горки в новогоднюю ночь, а ведь в темноте ночью можно ноги переломать", - рассказывает Лидия Елькина.
 
 
 
 
В администрации Новоалександровска поясняют - эта земля пока еще находится в ведомстве министерства обороны. Что-то менять пока невозможно - у муниципалитета прав нет. Вопрос передачи земель затягивается уже не первый год. От "Славянки" эта территория перешла управляющей компании "Управдом-Сахалин". Как рассказал ее директор, работы по благоустройству не значатся в графе расходов. Горку могут снести, но жильцы против. Руководитель коммунальной компании объясняет - работы без этого хватает. Есть проблемы с мусорными баками и инженерными сетями. И похоже, пока родители не возьмут в руки молоток и доски, эта проблема останется нерешенной. Главное, чтобы до этого здесь не произошла трагедия. 
 
Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 09:02 +2
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Комментарии
Naira
Написано сегодня, в 09:34
Бедные детишки, а ведь где-то гниет горка за 8 лимонов
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+4
Artefakt
Написано сегодня, в 09:43
Видимо в этом дворе мужиков нет. Уж пару досок могли бы и сами заколотить, а не ждать комунальщиков.
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+8
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 10:48
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+2
Victor
Написано сегодня, в 11:03
Artefakt, согласен!Там всего то 4 доски поменять,да 16 гвоздей забить.Для взрослых не проблема,а детям радость.
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+3
Online
Escobar Online
Написано сегодня, в 13:26
Artefakt,
Делать то больше некуй. Сейчас доски забить, потом пожарные не приедут, сам туши, потом ограбят, менты не приедут, сам преступников ищи. Каждый делом своим заниматься должен.
А дети, ну пусть тогда не катаются.
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0
Еще 1 комментарий
Victor
Написано сегодня, в 11:04
И коммунальщики мутанты,итак у них дел много и денег не заложено.Сколько?час работы не спеша и 1000 рублей максимум...
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