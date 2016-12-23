Автобусные экскурсии проведут для южносахалинцев в новогодние праздники

Фото Артема Удодова

Узнать историю и легенды островной столицы предлагают с 3 по 6 января

Южносахалинцев и гостей города в новогодние каникулы приглашают на автобусные экскурсии «Зимние сказки Южного».

В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Южносахалинцы и гости города смогут посетить основные достопримечатель ности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками.

Автобусные экскурсии проводятся в рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». Проект реализуется совместно с туристской компанией ООО «Содружество». Муниципалитет берет на себя часть транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания.

Новогодние автобусные экскурсии будут проходить:

3 января в 12.00;

4 января в 17.00;

5 января в 12.00;

6 января в 17.00.

Экскурсионный автобус отправляется от гостиницы «Дальневосточник », расположенной по адресу: ул. Ленина, 179 (со стороны ул. Карла Маркса).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 72-93-62, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.