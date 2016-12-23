Автобусные экскурсии проведут для южносахалинцев в новогодние праздники
Узнать историю и легенды островной столицы предлагают с 3 по 6 января
Южносахалинцев и гостей города в новогодние каникулы приглашают на автобусные экскурсии «Зимние сказки Южного».
В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Южносахалинцы и гости города смогут посетить основные достопримечатель
Автобусные экскурсии проводятся в рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». Проект реализуется совместно с туристской компанией ООО «Содружество». Муниципалитет берет на себя часть транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания.
Новогодние автобусные экскурсии будут проходить:
- 3 января в 12.00;
- 4 января в 17.00;
- 5 января в 12.00;
- 6 января в 17.00.
Экскурсионный автобус отправляется от гостиницы «Дальневосточник
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 72-93-62, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.