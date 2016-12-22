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Волонтеры передали 200 кг лосося ветеранам в Ногликах

Волонтеры передали 200 кг лосося ветеранам в Ногликах

Такие подарки особенно актуальны в преддверии Нового года

Рыбопромышленные предприятия Ногликского района вместе с волонтерами передали почти 200 кг лосося ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, участникам трудового фронта, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Следует отметить, что рыбопромышленные предприятия района, совместно с отделом экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации регулярно проводят акции по раздаче рыбы местному населению.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:41 +3
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Комментарии
Tosik
Написано сегодня, в 11:44
МОЛОДЦЫ, ребята! РЕСПЕКТ!!
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+2
sasch
Написано сегодня, в 11:47
Tosik, Молодцы!
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+3
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 11:53
Как же они его дотащили этого 200кг лосося?
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+3
Escobar99
Написано сегодня, в 13:57
Сначала незаконно выловили этого лосося, а потом 200кг подачку кинули, "благодетели" наши.
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