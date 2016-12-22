Волонтеры передали 200 кг лосося ветеранам в Ногликах

Такие подарки особенно актуальны в преддверии Нового года

Рыбопромышленные предприятия Ногликского района вместе с волонтерами передали почти 200 кг лосося ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, участникам трудового фронта, сообщает пресс-служба местной администрации.

Следует отметить, что рыбопромышленные предприятия района, совместно с отделом экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации регулярно проводят акции по раздаче рыбы местному населению.