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Южносахалинцам предлагают выбрать название нового сквера
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Южносахалинцам предлагают выбрать название нового сквера

Голосование продлится до 30 декабря

Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре, строительство которой запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло более 200 писем с почти 300 вариантами названий.

Напомним, возле строящегося аквапарка по пр. Мира в областном центре намечено благоустроить зону для отдыха и прогулок для всей семьи. Придумать название месту, которое станет еще одним красивым уголком нашего города, предложили самим горожанам.

Многие из вариантов названий были основаны на проектном эскизе, в котором жители увидели образ, похожий на солнце. Солнечная тематика в наименованиях была представлена в большом разнообразии: «Солнечная долина», «Солнечная поляна», сквер «Солнечный», «Солнце-парк», «Солнечный островок», «Солнечная тропа», «Долина солнца».

Другим эскиз напомнил известный сахалинский деликатес, так появились «Морской гребешок» и «Устрица». Кто-то увидел «Звезду» и «Хризантему». Часть авторов попыталась обыграть расположенность вблизи р. Зима - «Зима-лето», «Зима-лэнд», «Зима-парк», «Зимний сквер» и др. Территориальное положение и сочетание названий пр. Мира и ул. Ленина попытались воплотить и в таких названиях, как «Миллениум», «Мирадон», «МираЛен», «Мирапарк», аллея «Мирная».

Некоторые из авторов проявили креативный подход, среди вариантов встречались «Чебурашка», «Сквер Осьминожки», «Тропинки гномов», «Нескучные кустики», «Долина морских жителей».

Высказывались идеи по присвоению этой территории имен известных людей: сквер им. Елизаветы Глинки, сквер им. И.П. Фархутдинова. Один автор предложил назвать место отдыха «Александровский парк»: в честь первой островной столицы Александровска-Сахалинского или увековечить память погибшего в авиакатастрофе ансамбля.

Из всего многообразия комиссия выбрала 6 вариантов, которые и представлены на голосование. При определении лучших названий организаторы руководствовались следующими принципами: простота, близость и понятность каждому жителю. Это должно быть запоминающееся лаконичное название, которое будет удобно использовать в обозначении данного объекта. Варианты с употреблением слов «парк» и «сквер» также не попали в число лучших по той причине, что название должно соответствовать масштабам и содержанию обустроенной территории, которая больше схожа с аллеей или зоной отдыха.

Голосование проходит на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска и продлится до 14:00 30 декабря. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и станет названием новой прогулочной зоны в областном центре, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:10 0
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:20
Сквер им.Распила Бабла.
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:34
сквер Лаврэнтия.
Всем приходящим выдать зелёнку и патрон.
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