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Письма сахалинских детей к Деду Морозу отправились в Великий Устюг

Письма сахалинских детей к Деду Морозу отправились в Великий Устюг

В парке островной столицы начала работу резиденция главного новогоднего волшебника

Сегодня, 29 декабря в городском парке Южно-Сахалинска на даче у Деда Мороза, Снеговик со своими друзьями достал все детские письма, чтобы отправить их в  Великий Устюг главному волшебнику.

Уже сейчас убранство резиденции Деда Мороза готово. Сладкие подарки ждут своих получателей. В атмосфере праздника, уюта и домашней атмосферы совсем скоро пройдут желанные встречи детишек со Снегурочкой ее дедушкой и другими сказочными героями.

Администрация городского парка напоминает, что вход на дачу Деда Мороза свободный. График работы в новогодние каникулы:

  • 1 января – с 15:00 до 17:30
  • 2-8 января - с 10:00 до 12:30.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:53 +1
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Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 16:02 Отредактированно сегодня, в 16:02
Письма это хорошо

Я на морковку наглядеться не могу!
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+6
евгений
Написано сегодня, в 16:04
Снеговик какой то нездоровый.
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 16:18
евгений, кроме "морковки" еще что-то не так?
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+3
Алёна
Написано сегодня, в 16:44
Детки сейчас тааакие письма пишут ДМ... Кому телефон последней модели, кому ноутбук, кому поездку в Диснейленд. Некоторые родители, то есть "деды морозы", уже за голову хватаются)))
Наш попросил лего и удачу у ДМ))) Удачи чем больше, тем лучше)))
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 16:47
Алёна, здоровские желания!
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+4
Алёна
Написано сегодня, в 16:49
Василиса_Я ^.^, ага))) ну лего то у него уже по умолчанию из года в год, а вот удачу впервые попросил)))
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+3
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:11
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+4
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