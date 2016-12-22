Письма сахалинских детей к Деду Морозу отправились в Великий Устюг
В парке островной столицы начала работу резиденция главного новогоднего волшебника
Сегодня, 29 декабря в городском парке Южно-Сахалинска на даче у Деда Мороза, Снеговик со своими друзьями достал все детские письма, чтобы отправить их в Великий Устюг главному волшебнику.
Уже сейчас убранство резиденции Деда Мороза готово. Сладкие подарки ждут своих получателей. В атмосфере праздника, уюта и домашней атмосферы совсем скоро пройдут желанные встречи детишек со Снегурочкой ее дедушкой и другими сказочными героями.
Администрация городского парка напоминает, что вход на дачу Деда Мороза свободный. График работы в новогодние каникулы:
- 1 января – с 15:00 до 17:30
- 2-8 января - с 10:00 до 12:30.
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