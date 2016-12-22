Ключи от квартир получили 18 детей-сирот из Южно-Сахалинска

Торжественная церемония вручения ключей от 18 новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоялась в областном центре. Это мероприятие завершает процедуру передачи жилья данной категории граждан в этом году. Всего в 2016-м для этих целей администрацией Южно-Сахалинска было приобретено 62 жилых помещения.

- Сегодня в вашей жизни особенное событие - вы получаете ключи от собственного жилья. Это хороший старт для ваших дальнейших успехов и достижений, - открыла праздничную церемонию начальник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева. - Мы очень горды тем, что в этом году, как и в прошлом, муниципалитет полностью реализовал делегированные нам федеральным и областным законодательством полномочия про предоставлению жилых помещений детей-сиротам.

После торжественной передачи ключей, новоселы впервые переступили порог своего жилья, где им предстояло подписать документы и при необходимости получить консультации специалистов. Из 18 горожан, что стали обладателями квартир по ул. 3-й Институтской в Новоалександрорв ске, 11 получают профессиональное образование, четверо - работают. Новоселье отметили и две молодые семьи.

Напомним, квартиры выпускникам государственных социальных учреждений и находящихся под опекой, предоставляются по достижению ими 18-летия. Жилые помещения для данных целей приобретались на вторичном рынке областного центра (в них был проведен косметический ремонт), а также в новостроях села Дальнего и планировочного района Новоалександровс к.

Однокомнатные квартиры средней площадью не менее 28 кв.м., предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на момент вселения полностью готовы для проживания. Помещения соответствуют всем техническим и санитарным нормам, оборудованы плитой, сантехникой, пожарной сигнализацией.

- Очень много впечатлений, квартира светлая, красивая, все аккуратно сделано, - делится эмоциями один из новоселов Дмитрий Морунов. - Уже представляю, как расставлю мебель. Когда есть своя квартира, можно думать о том, чтобы создавать семью, но сейчас важно получить профессию, найти работу.

Молодой человек рассказал также, что не боится трудностей. Дмитрий учится на электрика: «В случае чего, смогу сам чинить розетки», - шутит он.

В планах на будущий год обеспечить квартирами 61 горожан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.