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Индекс сахалинского оливье - дома дешевле
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Индекс сахалинского оливье - дома дешевле

Готовить главный салат самостоятельно на 22% бюджетнее, чем покупать

В преддверии Нового года большинство сахалинских хозяек начинает запасаться продуктами для застолья. Основным гостем праздничного стола уже традиционно станет оливье. Большинство предпочитают готовить этот салат самостоятельно, и очень часто привлекая других членов семьи. Однако есть и те, кто просто покупает готовое блюдо в магазине. 

Так, если у вас мало времени на готовку, то приобрести "Оливье" в магазине можно в среднем за 50 рублей за 100 гр. Дальше стоимость и количество салата необходимо рассчитывать из размера и аппетитов гостей праздника. 

Если же вы решили приготовить "Оливье" самостоятельно, понадобятся продукты. Конечно, дешевле приобрести все игредиенты на рынке, но мы все равно укажем среднюю цену между магазинами (учитывая и местные супермаркеты, магазины и рынки). 

В таком случае покупка ингредиентов для новогоднего салата обойдется в 703 рублей. В эту стоимость входит:

  • килограмм картошки за 93 рубля, 
  • килограмм моркови за 69 рублей,
  • 500 гр докторской колбасы за 223 рубля,
  • десяток яиц за 79 рублей,
  • банка соленых огурцов за 98 рублей
  • банка зеленого горошка за 51 рубль,
  • а также маленькая упаковка майонеза за 90 рублей.

Для украшения салата также можно использовать и петрушку, но ее итоговой стоимости мы не учитывали. 

Из такого количества продуктов можно приготовить до 1,8 кг салата. Т.е. 100 гр домашнего оливье будут стоить примерно 39 рублей. Таким образом экономия при готовке главного новогоднего салата составит 22%.

Рецепт классического салата "Оливье": 

ингредиенты:

  • отварной картофель – 4 штуки,
  • отварная морковь – 2 штуки,
  • вареная колбаса "Докторская" либо отварное куриное филе - 500 г,
  • яйца вкрутую – 4 штуки,
  • соленые огурцы – 4 штуки,
  • консервированный зеленый горошек,
  • майонез,
  • соль по вкусу;
  • майонез.

Чтобы приготовить салат необходимо:

  1. Отваренный картошку, морковь и яйца порезать небольшими кубиками.
  2. Также порезать колбасу и огурцы . 
  3. Добавить консервированный горошек. 
  4. Заправить салат майонезом, посолить, перемешать необходимо непосредственно перед застольем.
  5. Приятного аппетита.
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:27 +3
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:58
Дешевле-это в гостях.
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+7
Владимир Самойлов
Написано сегодня, в 13:01
Что-то картошечка дорогая...40 рублей стоит она
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 15:05
Уже много лет не готовлю оливье (видимо, переела)...
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