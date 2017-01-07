Жители Южно-Сахалинска могут встретить Новый год в храме

Литургии пройдут в двух церквях областного центра

В православной церкви во многих храмах 31 декабря служится молебен на начало нового года.

В этом году в Южно-Сахалинске в соборе Рождества Христова после всенощного бдения (примерно в 18:00 – 18:10) состоится молебен на начало нового года.

Как сообщают в Южно-Сахалинской и Курильской епархии, с каждым годом все большее количество православных сахалинцев предпочитают встречать Новый год в храме. Два храма Южно-Сахалинска открывают свои двери в новогоднюю ночь.

В одном из красивейших храмов — Николая Чудотворца 31 декабря Божественная литургия начнется в 23:30.

В храме святителя Инокентия Московского начало Божественной литургии в 00:00.

Приглашаются все желающие.

6 января, в канун Рождества служба в кафедральном соборе Рождества Христова будет совершаться по следующему расписанию:

6.01.17 - 17:00 - всенощное бдение, с 20:00 - 22:30 - исповедь. 00:00 - начало Рождественской Божественной литургии.

7.01.17 - 9:30 - поздняя Божественная литургия.