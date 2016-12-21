В Хомутово открыли детский сад «Карусель»

Это один из немногих детсадов Южно-Сахалинска, где будут постоянно действующие ясельные группы

Новый детский сад № 50 «Карусель» на улице Высоцкого в Хомутово открыл сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, на торжественную церемонию были приглашены будущие воспитанники детсада и их родители. Почетными гостями, кроме главы города, стали председатель Городской Думы Елена Столярова и руководитель подрядной организации по строительству учреждения Роман Альперович.

«Карусель» стала вторым детским садом в череде открытий: накануне двери для малышей впервые открыла «Бусинка» в новом районе села Дальнего. Поздравляя собравшихся с этим знаменательным событием, Сергей Надсадин подчеркнул, что строительство социальных учреждений в шаговой доступности выведет качество жизни обитателей пригородов областного центра на новый уровень. Для комфорта посетителей нового детсада в этом году было выполнено благоустройство подъездной дороги - улицы Высоцкого - с обширной парковочной площадкой.

«Карусель» рассчитана на 200 воспитанников, это один из немногих детсадов Южно-Сахалинска, где будут постоянно действующие ясельные группы. Списки детей уже определены. При этом получать путевки на руки тем родителям, чьи дети идут в младшие группы впервые, не нужно - все документы находятся у заведующей. Забрать путевку нужно будет тем, кто переводится в новый детсад из других учреждений, такие вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Для гостей и родителей была проведена экскурсия по детскому саду. Учреждение оснащено всем необходимым для воспитательного процесса и самым современным оборудованием, включая интерактивные доски и планшеты для обучения малышей.