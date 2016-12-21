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Сводный детский хор России выступил в память о жертвах авиакатастрофы.



27 декабря в Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Это выступление было запланировано давно, как новогоднее, но из-за трагических событий прошло как концерт-реквием» - сообщает ТК Культура.

В составе хора выступили 10 сахалинских юных исполнительниц. Делегация вернется на Сахалин 30 января, сообщает Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культурыи искусства