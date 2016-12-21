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Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области
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Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области

Новогодние салюты островитяне смогут пускать на специально отведенных площадях, кортах, стадионах

Администрации всех муниципалитетов Сахалинской области подготовили к новогодним праздникам определены места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

В Южно-Сахалинске выделено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. 

Жителям и гостям островного региона стоит помнить, что при выборе пиротехники нужно обращать внимание на наличие информации об изготовителе, инструкции по применению на русском языке, о сроке годности, сохранность фабричной упаковки. Недопустимо использование пиротехники детьми, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения. При использовании пиротехники следует строго соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по эксплуатации изделия – это позволит сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

В целях обеспечения безопасности населения в местах проведения массовых мероприятий в Новогоднюю ночь и Рождество будут выставлены посты пожарной охраны, организовано взаимодействие сотрудников государственной противопожарной службы и полиции по пресечению случаев использования пиротехнических изделий в неустановленных местах и использовании пиротехники детьми.  

В период праздничной недели безопасность граждан будут обеспечивать 783 сотрудника МЧС России, в том числе 624 сотрудника пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Сахалинской области и подчиненные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности при обращении пиротехнической продукции можно по телефону доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области – 8 (4242) 72-99-99.

Площадок, подготовленные для запуска фейерверков на территории  Сахалинской области
№ п/п Населенный пункт Адреса мест расположения площадок
1 г. Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск пл.Ленина
2 с. Березняки с. Березняки ул.Крайняя, 8 А (юго-западная часть корта)
3 с. Старорусское с. Старорусское ул.Центральная, 12 юго-западная сторона за ДК
5 с. Дальнее  с. Дальнее ул.Ударная, 50
Итого за город Южно-Сахалинск 4 площадки вместимостью 1350 человек  
1 г. Холмск г.Холмск, ул.Советская, 93А, Приморский бульвар 
Итого за Холмский район 1 площадка вместимостью 150 человек  
1 пгт. Тымовское  пгт. Тымовское, ул. Харитонова, б/н (хоккейный корт)
Итого за Тымовский район 1 площадка вместимостью 50 человек  
1 пгт. Смирных  в 150 метрах в северо-западном направлении от здания администрации МО ГО Смирныховский пгт. Смирных ул. Маяковского д. 7
Итого за Смирныховский район 1 площадка вместимостью 500 человек  
1 г. Северо-Курильск г.Северо-Курильск, Центральная площадь ул. Сахалинская
Итого за Северо-Курильский район 1 площадка вместимостью 50 человек  
1 г.Корсаков Площадь им. В.И. Ленина
Итого за Корсаковский район 1 площадка вместимостью 150 человек  
1 г.Анива ул. Калинина, 52 (за зданием детского дома творчества)
2 с.Троицкое ул. Советская, 15, (между зданиями Сельского дома культуры и Амбулаторией)
3 с.Таранай ул. Совхозная, 5, (между зданиями Сельского дома культуры и почты)
Итого за Анивский район 3 площадки вместимостью 150 человек  
1 г. Томари ул. Садовая, б/н, территория МБОУ СОШ № 2 (волейбольная площадка)
2 с. Пензенское ул. Вокзальная, б/н, территория между котельной и домом культуры
3 с. Ильинское ул. Советская, б/н, территория бывшей автоколонны
4 с. Красногорск ул. Карла Маркса, б/н, территория напротив площади
Итого за Томаринский район 4 площадки вместимостью 150 человек  
1 Южно-Курильск пл. В.И. Ленина
Итого за Южно-Курильский район 1 площадка вместимостью 150 человек  
1 п. Ноглики 1) ул. Пограничная, (территория бывшей погранзаставы) 2) ул. Советская, 16 (стадион СОШ №1)
Итого за Ногликский район 2 площадки вместимостью 50 человек  
1 г.Макаров  ул. 50 лет Октября 30 А 
2 с. Поречье  ул. Школьная
3 с. Новое  ул. Центральная
4 с. Восточное  ул. Новая 3
Итого за Макаровский район 5 площадок вместимостью 80 человек  
1 г. Поронайск г. Поронайск ул. Октябрьская, 76
Итого за Поронайский район 1 площадка вместимостью 450 человек  
1 г. Оха Площадь Нефтяников
Итого за Охинский район 1 площадка вместимостью 250 человек  
1 г. Невельск г. Невельск, ул. Нагорная, б/н
2 с. Горнозаводск с. Горнозаводск, ул. Советская, б/н
3 с. Шебунино с. Шебунино, ул. Горная, б/н
Итого за Невельский район 3 площадки вместимостью 520 человек  
1 г. Курильск Центральная площадь
ИТОГО за Курильский район 1 площадка вместимостью 100 человек  
1 г. Углегорск Городская площадь
2 с. Краснополье Сельский стадион
3 с. Поречье Сельский стадион
4 с. Никольское Сельский стадион
5 г. Шахтерск Городская площадь
6 с. Лесогорское Сельский стадион
7 с. Тельновское Сельский стадион
8 с. Ударное Сельский стадион
9 с. Надеждино Сельский стадион
10 с. Бошняково Сельский стадион
Итого за Углегорский район 10 площадок вместимостью 920 человек  
1 г. Долинск г. Долинск, ул. Комсомольская, 37
Итого за Долинский район 1 площадка вместимостью 75 человек  
1 г. Александровск-Сахалинский г. Александоровск-Сахалинский, ул. Ленина
2 с. Виахту с. Виахту ул. Лесная, 10
3 с. Хоэ с. Хоэ ул. Дорожная, 16
4 с. Танги с. Танги, ул. ул. Лесная, 11.
5 с. Мгачи с. Мгачи, ул. Портовая, 71
6 с. Арково с. Арково, ул. Советская, д.16
7 с. Михайловка  с. Михайловка, пер. Клубный, 7.
Итого за Александровск-Сахалинский район 7 площадок вместимостью 560 человек  

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:51 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:11 Отредактированно сегодня, в 11:11
С каких пор "села" стали планировочными районами? Или по другому, с каких пор пл.районы стали селами?
(В тексте районы, - в таблице села.)
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