Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области
Новогодние салюты островитяне смогут пускать на специально отведенных площадях, кортах, стадионах
Администрации всех муниципалитетов Сахалинской области подготовили к новогодним праздникам определены места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске выделено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее.
Жителям и гостям островного региона стоит помнить, что при выборе пиротехники нужно обращать внимание на наличие информации об изготовителе, инструкции по применению на русском языке, о сроке годности, сохранность фабричной упаковки. Недопустимо использование пиротехники детьми, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения. При использовании пиротехники следует строго соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по эксплуатации изделия – это позволит сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.
В целях обеспечения безопасности населения в местах проведения массовых мероприятий в Новогоднюю ночь и Рождество будут выставлены посты пожарной охраны, организовано взаимодействие сотрудников государственной противопожарной службы и полиции по пресечению случаев использования пиротехнических изделий в неустановленных местах и использовании пиротехники детьми.
В период праздничной недели безопасность граждан будут обеспечивать 783 сотрудника МЧС России, в том числе 624 сотрудника пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Сахалинской области и подчиненные подразделения переведены в режим повышенной готовности.
Сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности при обращении пиротехнической продукции можно по телефону доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области – 8 (4242) 72-99-99.
|Площадок, подготовленные для запуска фейерверков на территории Сахалинской области
|№ п/п
|Населенный пункт
|Адреса мест расположения площадок
|1
|г. Южно-Сахалинск
|г. Южно-Сахалинск пл.Ленина
|2
|с. Березняки
|с. Березняки ул.Крайняя, 8 А (юго-западная часть корта)
|3
|с. Старорусское
|с. Старорусское ул.Центральная, 12 юго-западная сторона за ДК
|5
|с. Дальнее
|с. Дальнее ул.Ударная, 50
|Итого за город Южно-Сахалинск 4 площадки вместимостью 1350 человек
|1
|г. Холмск
|г.Холмск, ул.Советская, 93А, Приморский бульвар
|Итого за Холмский район 1 площадка вместимостью 150 человек
|1
|пгт. Тымовское
|пгт. Тымовское, ул. Харитонова, б/н (хоккейный корт)
|Итого за Тымовский район 1 площадка вместимостью 50 человек
|1
|пгт. Смирных
|в 150 метрах в северо-западном направлении от здания администрации МО ГО Смирныховский пгт. Смирных ул. Маяковского д. 7
|Итого за Смирныховский район 1 площадка вместимостью 500 человек
|1
|г. Северо-Курильск
|г.Северо-Курильск, Центральная площадь ул. Сахалинская
|Итого за Северо-Курильский район 1 площадка вместимостью 50 человек
|1
|г.Корсаков
|Площадь им. В.И. Ленина
|Итого за Корсаковский район 1 площадка вместимостью 150 человек
|1
|г.Анива
|ул. Калинина, 52 (за зданием детского дома творчества)
|2
|с.Троицкое
|ул. Советская, 15, (между зданиями Сельского дома культуры и Амбулаторией)
|3
|с.Таранай
|ул. Совхозная, 5, (между зданиями Сельского дома культуры и почты)
|Итого за Анивский район 3 площадки вместимостью 150 человек
|1
|г. Томари
|ул. Садовая, б/н, территория МБОУ СОШ № 2 (волейбольная площадка)
|2
|с. Пензенское
|ул. Вокзальная, б/н, территория между котельной и домом культуры
|3
|с. Ильинское
|ул. Советская, б/н, территория бывшей автоколонны
|4
|с. Красногорск
|ул. Карла Маркса, б/н, территория напротив площади
|Итого за Томаринский район 4 площадки вместимостью 150 человек
|1
|Южно-Курильск
|пл. В.И. Ленина
|Итого за Южно-Курильский район 1 площадка вместимостью 150 человек
|1
|п. Ноглики
|1) ул. Пограничная, (территория бывшей погранзаставы) 2) ул. Советская, 16 (стадион СОШ №1)
|Итого за Ногликский район 2 площадки вместимостью 50 человек
|1
|г.Макаров
|ул. 50 лет Октября 30 А
|2
|с. Поречье
|ул. Школьная
|3
|с. Новое
|ул. Центральная
|4
|с. Восточное
|ул. Новая 3
|Итого за Макаровский район 5 площадок вместимостью 80 человек
|1
|г. Поронайск
|г. Поронайск ул. Октябрьская, 76
|Итого за Поронайский район 1 площадка вместимостью 450 человек
|1
|г. Оха
|Площадь Нефтяников
|Итого за Охинский район 1 площадка вместимостью 250 человек
|1
|г. Невельск
|г. Невельск, ул. Нагорная, б/н
|2
|с. Горнозаводск
|с. Горнозаводск, ул. Советская, б/н
|3
|с. Шебунино
|с. Шебунино, ул. Горная, б/н
|Итого за Невельский район 3 площадки вместимостью 520 человек
|1
|г. Курильск
|Центральная площадь
|ИТОГО за Курильский район 1 площадка вместимостью 100 человек
|1
|г. Углегорск
|Городская площадь
|2
|с. Краснополье
|Сельский стадион
|3
|с. Поречье
|Сельский стадион
|4
|с. Никольское
|Сельский стадион
|5
|г. Шахтерск
|Городская площадь
|6
|с. Лесогорское
|Сельский стадион
|7
|с. Тельновское
|Сельский стадион
|8
|с. Ударное
|Сельский стадион
|9
|с. Надеждино
|Сельский стадион
|10
|с. Бошняково
|Сельский стадион
|Итого за Углегорский район 10 площадок вместимостью 920 человек
|1
|г. Долинск
|г. Долинск, ул. Комсомольская, 37
|Итого за Долинский район 1 площадка вместимостью 75 человек
|1
|г. Александровск-Сахалинский
|г. Александоровск-Сахалинский, ул. Ленина
|2
|с. Виахту
|с. Виахту ул. Лесная, 10
|3
|с. Хоэ
|с. Хоэ ул. Дорожная, 16
|4
|с. Танги
|с. Танги, ул. ул. Лесная, 11.
|5
|с. Мгачи
|с. Мгачи, ул. Портовая, 71
|6
|с. Арково
|с. Арково, ул. Советская, д.16
|7
|с. Михайловка
|с. Михайловка, пер. Клубный, 7.
|Итого за Александровск-Сахалинский район 7 площадок вместимостью 560 человек