Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области

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Администрации всех муниципалитетов Сахалинской области подготовили к новогодним праздникам определены места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске выделено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее.

Жителям и гостям островного региона стоит помнить, что при выборе пиротехники нужно обращать внимание на наличие информации об изготовителе, инструкции по применению на русском языке, о сроке годности, сохранность фабричной упаковки. Недопустимо использование пиротехники детьми, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения. При использовании пиротехники следует строго соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по эксплуатации изделия – это позволит сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

В целях обеспечения безопасности населения в местах проведения массовых мероприятий в Новогоднюю ночь и Рождество будут выставлены посты пожарной охраны, организовано взаимодействие сотрудников государственной противопожарной службы и полиции по пресечению случаев использования пиротехнических изделий в неустановленных местах и использовании пиротехники детьми.

В период праздничной недели безопасность граждан будут обеспечивать 783 сотрудника МЧС России, в том числе 624 сотрудника пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Сахалинской области и подчиненные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности при обращении пиротехнической продукции можно по телефону доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области – 8 (4242) 72-99-99.