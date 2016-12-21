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Снежными скульптурами из искусственного снега украсят Красногорск к праздникам

Снежными скульптурами из искусственного снега украсят Красногорск к праздникам

Декабрь в селе Томаринского района выдался малоснежным

28 декабря в село Красногорск привезли снежную пушку со склонов горнолыжного комплекса города Томари. Система искусственного снегообразования поможет украсить площадь новогодними скульптурами, которые в этом году не удалось сделать традиционным способом из-за недостаточного количества естественного снега.

По словам руководителя сельской администрации Марины Алмазовой, специальные короба для сбора снега установили на центральной площади Красногорска в середине декабря. Но отсутствие нормального снежного покрова достаточного количества осадков не позволило их заполнить.

- В ноябре были сильные метели, но затем наступила оттепель и почти весь снег растаял. С тех пор осадков практически не было. В результате на сегодняшний день у нас холода ниже минус двадцати, а земля при этом практически голая. На моей памяти это первый такой малоснежный декабрь. Обычно недели за две до Нового года начинаются снегопады, - рассказала Марина Алмазова.

Как прокомментировал ситуацию глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев, в Томари проблему с дефицитом снега решили в этом году с помощью льда. Городскую площадь районного центра впервые в его истории украсили ледяными фигурами с подсветкой. В Красногорске планировали сделать снежные скульптуры, но погода в этом году отказалась помогать в создании новогоднего настроения.

- Красногорск - второй по величине населённый пункт нашего района. Мы хотим, чтобы его жители тоже смогли украсить свою площадь символами русской зимы и встретить Новый год в праздничной атмосфере. До сегодняшнего дня снежные пушки работали на территории томаринского центра зимних видов спорта. Оснежали горнолыжные склоны и лыжную трассу. Это позволило нам уже в ноябре открыть горнолыжный сезон и провести в середине декабря соревнования по биатлону. И мы решили, что накануне Нового года пушки могут послужить и другой цели: помочь решить проблему с отсутствием снега в Красногорске, создать там зимнюю настроение и праздничную новогоднюю атмосферу, - рассказал Александр Кобелев.

По словам директора детско-юношеской спортивной школы города Томари Юрия Капранова, который приехал в Красногорск руководить процессом оснежения, макисмальная производительность снежной пушки составляет 12 кубометров воды в час. Объём полученного на выходе снега при этом получается раза в два больше. Поэтому у красногорцев есть хорошие шансы встретить Новый год со снежными фигурами.

Работа снежной пушки на площади Красногорска вызвала живой интерес у жителей села. Многие из них увидели снегогенератор впервые в жизни, сообщает пресс-служба администрации Красногорска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 +1
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Сахалинская областьТомаринский районКрасногорск
Прочее
искусственный снегснежные скульптурызимаснегНовый годснежная пушка
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:19
Зимой из искусственного снега, дожились ё -моё
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+2
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 16:41
Везёт же людям...А в Гадюкино опять идут дожди(((
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+3
senchick
Написано сегодня, в 16:44
Сегодня был в Корсакове, - тепло, солнышко, красивые скульптуры из льда "стругают" на площади у администрации. Горки уже стоят, ярмарка в русском стиле, - детишки, взрослые веселятся... В администрации все приветливые... В общем "ляпота" и море позитива... Надеюсь и Красногорск успеет))
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