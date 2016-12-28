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Сахалинцы вошли в десятку самых больших российских любителей заграницы
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Сахалинцы вошли в десятку самых больших российских любителей заграницы

Островной регион на шестом месте рейтинга зарубежных путешествий

Лидерами в России по числу зарубежных поездок в 2016 году оказались жители Владивостока. Об этом представители туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные по бронированию авиабилетов и отелей на портале в уходящем году. В итоге они выяснили, что из Владивостока в основном выезжали в близлежащие Сеул, Бангкок, Пхукет и Гонконг.

На втором месте рейтинга любителей зарубежных путешествий находятся москвичи. Из столицы чаще всего ездили в Рим, Тиват (Черногория) и Киев. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Жители северной столицы предпочитали города Финляндии, а также Минск, Киев и Париж.

Четвертое место досталось Хабаровску, пятое — Казани. В десятку в порядке убывания также вошли Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Чита.

сегодня, в 15:34 +2
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Комментарии
MASHUTA
Написано сегодня, в 16:31
А,вы как думали? У нас цены слетать куда нибудь на материк,можно пару раз слетать на отдых за границу.Так помогает власть чтобы мы оставляли и помогали иностранному государству,а не родине!!!
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+2
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 16:35
Странно, с чегой-то Кёниг на предпоследнем месте?)
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:51
Sade, ага, я прям взяла и поверила всей этой белиберде
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+3
sasch
Написано сегодня, в 16:56
НюНик_просто_Анна,
Да любят у нас народ подурить такими псевдоисследованиями. Головы морочат в стиле "Жить стало хорошо, жить стало ещё лучше"
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:58
sasch, совершенно согласна. А население ведется и гордится, и начинает ощущать подобие счастья.
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+4
Еще 17 комментариев
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